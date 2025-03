Golfikoondis avas Tallinnas uudse sisekeskuse

Eesti Golfi Liidu president Ain Hanschmidt tänas avasõnades golfikoondise toetajate klubi liikmeid, kelle panusega vastav keskus loodi. "Tegemist on täielikult erakapitali rahadega loodud keskusega. Soetasime tehnika viimase sõna, mida kasutavad ka maailma parimad mängijad ning loodetavasti jätkame sisekeskusse täiendavate võimaluste rajamist ka tulevikus. Kasutusel olev tehnika võimaldab koondislasi abistada aastaringselt igas maailma punktis, kuhu parajasti golfikoondised võistlema sõidavad, kuna osa tehnikat mahub seljakotti ning saab kaasa võtta," sõnas Hanschmidt.

"Tänasest alates ei tohiks enam ühelgi golfikoondise liikmel probleeme olla talviste harjutusaegadega, kuna loodud sisekeskuses saab korraga treenida piisavas koguses mängijaid. Nüüd sõltub juba mängijatest ja nende treeneritest, kui hästi oskavad nad loodud võimalusi kasutada. Investeeringu summa tundub algul suur, kuid arvestades teiste riikide kogemust, siis sarnaste keskuste rajamisse on paljud alaliidud kulutanud mitmeid miljoneid," lisas Eesti Golfi Liidu peasekretär Kristo Raudam.

"Näiteks hiljuti sai oma silmaga nähtud Euroopa kõige suuremat sisegolfi keskust Austrias, mille rajamiseks kulutas kohalik alaliit miljoneid. Samas Trackmani löögikohti oli neil vaid ühe võrra rohkem ning samuti on meil kasutusel kalletega puttamismasin. Ainuke vahe on, et neil on rajatud ka lähimängu suurem ala ning korraga saab vastu võtta ka suuremaid treeninggruppe. Lähinaabrid Läti ja Soome tunnevad me rajatu vastu suurt huvi, et võimalusel luua endale sarnane sisekeskus," ütles Raudam.

