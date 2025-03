Taaramäe finišeeris Taiwanis 13. kohal

Etapp algas Taoyuani linnast ja kulges mööda läänerannikut. Distantsi esimene pool oli tasane, ent teisel poolel jõuti mägedesse, kus ootas ees kolm teise kategooriaga tõusu. Green Pond Parkis võidutses austraallane Brady Gilmore (Israel – Premier Tech; 2:52.06), jättes selja taha hispaanlase Jordi Lopezi (Euskatel – Euskadi; +0.00) ja tiimiskaaslasest sakslase Moritz Kretschy (+0.00).

Taaramäe finišeeris kohe nende kannul, kaotades võitjale nelja sekundiga. "Ma arvan, et mitte ainult mina, vaid paljud teisedki sõitjad ei pidanud mägesid eriti raskeks," ütles eestlane.

"Tempo oli kogu aeg kiire ja tundus, et oli rohkem nagu tasane etapp. Kuna kiirus oli nii kõrge, siis peaaegu ei olnudki võimalust ründamiseks. Viimasel kilomeetril siiski proovisin, ent seekord ei läinud hästi. Tahaksin [teisipäeval] ja teistel etappidel veel proovida. Soovin vaadata, kui targalt ma oskan sõita."

Teistest eestlastest sai Oskar Küüt (+1.55) 44., Karl Patrick Lauk (+1.55) 51., Oskar Nisu (+7.12) 89., Mihkel Räim (+7.12) 91. ja Martin Laas (+11.34) 105. koha (kõik kuuluvad Quick Pro Teami).

Velotuuri üldarvestuses kerkis Taaramäe 18. positsioonile (+0.17), Küüt on 51. (+2.08), Lauk 52. (+2.08), Nisu 83. (+7.25), Räim 86. (+7.25) ja Laas 100. (+11.47) kohal. Kaksikjuhtimine on Isrel – Premier Techi ratturite käes. Esimest kohta hoiab Kretschy ja teist Gilmore (+0.03). Kolmas on Lopez, jäädes parimale alla seitsme sekundiga.

Teisipäeval on velotuuril kavas 154,3 kilomeetrit. Võistlustrassile jääb üks esimese ja üks teise kategooria tõus.