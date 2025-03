Petrõkina teeb MM-i peaproovi spordipealinna iluuisutamise galal

Jaanuaris kodupubliku ees EM-kulla võitnud Petrõkina valmistub parasjagu Bostoni maailmameistrivõistlusteks ning spordipealinna iluuisutamise gala on hea võimalus anda suurvõistluseks viimast lihvi. Petrõkinale tõi Euroopa meistritiitli imeline vabakava, kus ta kogus seitsme õnnestunud kolmekordse hüppe abil 139,24 punkti. Oma varasemat vabakava isiklikku rekordit parandas ta ligi kümne punktiga.

20-aastane iluuisutaja vihjas, et ilmselt esitleb ta laupäeval pealtvaatajatele just oma vabakava, millega asub järgmisel nädalal Bostoni MM-il püüdma kõrget kohta. "Tulge meid vaatama ja toetama. See on põnev sündmus, kus on võimalik vaadata midagi uut ja võib-olla ka ise uisutamispiskuga nakatuda," kutsus Petrõkina kaasa elama.

Euroopa meistrit toetavad laupäeval Eestit tõusvad tähed. Jääle tuleb tänavu juunioride MM-il üksiksõidus kaheksanda koha teeninud Arlet Levandi, kelle auhinnakapist leiab ka 2022. aasta Euroopa noorte olümpiafestivali kuldmedali.

"Meie peamine eesmärk on anda publikule emotsioone, et oleks naeratus näol või pisar silmis. Ootame teid sooja südamega kaasa elama ja teeme omalt poolt kõik, et pakkuda vägev sõu!" sõnas Levandi.

Juunioride MMil osalenud sportlastest on kohal ka jäätantsijad Ksenia Sipunova ja Miron Korjagin ning üksiksõitjad Elizabeth Nõu ja Vladislav Churakov. Kaasa saab elada Eesti ainsale paarissõidu võistluspaarile Maia Tištšenkova/Nikita Fedosov.

Uuesti tuleb etendusele Euroopa meistrivõistluste galal esitatud ja palju positiivset vastukaja saanud rühmkava ning ka kujunduisutamise kava.

Gala paneb punkti kell 10 algavale jääspordipäevale, kus huvilised saavad osaleda hoki- ja kurlingutreeningutes, Saskia Alusalu uisutundides ning uisudiskol. Iluuisutamise gala on pealtvaatajatele tasuta.