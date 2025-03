Sirvel sõitis end Hispaanias pjedestaalile

Kaksikvõidu pälvisid hispaanlannad Estibaliz Sagardoy Zunzarren (Saltoki-Conor; 1:18.33) ja Nuria Bosch Pico (Massi; 1:19.17). Sirvel finišeeris ajaga 1:21.05. Teise eestlannana stardis olnud Mari-Liis Mõttus (1:22.31) teenis kuuenda koha.

"Jäin stardiringil liialt passima ja kaks esimest naist said kohe esimesel ringil paraja vahe sisse," rääkis eestlanna. "Teisest ringist hakkasin oma sõitu tegema ja vahe järgmistega suurenes. Kuna olud olid mudased ja rada ise oli üpris tehniline, siis püüdsin võimalikult puhtalt sõita."

"Mõned ärevad hetked siiski tekkisid, kui pidin ühel korral rock garden'is üle pea panema, aga suutsin õnneks olukorra ära päästa," jätkas Sirvel.

"Viimasel tõusul avastasin, et poolatar oli mulle järgi jõudnud, kuid esimesel ringil laskumistel tema taga sõites sain aru, et olen temast seal kiirem. Tegin siis enne viimast laskumist spurdi, et sellele esimesena pääseda. Vahe tekkis kiirelt ja seejärel panin lõpuni, kuidas veel jaksasin. Sõidu osas jääb kõige rohkem kripeldama esimene ring, aga enesetunne oli seekord üks parimaid," lisas ta.

Eliitmeeste klassis pälvis võidu hispaanlane David Domingo Campos Motos (BH Coloma Team; 1:19.10).