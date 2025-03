Draper võitis karjääri esimese Mastersi turniiri

Turniiril 13. asetatud Draper domineeris finaalmatši algusest lõpuni, alistades 12. paigutusega taanlase Holger Rune vaid tund ja üheksa minutit kestnud matšis kindlalt 6:2, 6:2.

"See on uskumatu, ma ei osanud seda üldse oodata," tunnistas Draper, kes poolfinaalis oli Carlos Alcarazi alistanud. "Olen kõvasti trenni teinud ja olen lihtsalt nii tänulik ja õnnelik, et saan siin mängida, keha on terve ja ka peas on kõik korras. Tundub, et lõpuks on kõik tehtu hakanud toimima ja veel sellisel suurel turniiril, seda on raske sõnadesse panna."

Draperile on see karjääri kolmas turniirivõit ja esimene Mastersi võit, ühtlasi ka esimene turniirivõit väliturniiridel. Tänu võidule tõusis Draper esimest korda ka maailma edetabelis esikümnesse. "Ausalt öeldes tunnen, et olen selle ära teeninud," tunnistas Draper. "Arvestades kõiki raskusi, mida olen pidanud ületama, kõiki ohverdusi, tehtud tööd… see on väga emotsionaalne hetk, teades, mida kõike olen üle elanud, aga nüüd saan öelda, et olen maailma seitsmes. Ma ei suuda selgitada, kui tähtis see minu jaoks on."