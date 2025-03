Kristin Lätt alustas hooaega kindla võiduga

Viimast võistluspäeva liidrina alustanud Lätt läbis finaalringi 58 viske ja tulemusega üheksa alla par'i. Koondskooriga -23 võidutses Lätt Waco Openil juba kolmandat aastat järjest, vahendab Delfi.

Läti järel sai teise koha ameeriklanna Holyn Handley (-16) ja kolmas oli soomlanna Henna Blomroos (-15).

Eestlannadest olid võistlustules ka Kaire Tekku ja Maria Liivamägi, kes lõpetasid vastavalt 42. (+19) ja 45. positsioonil (+21).

Kristin Lätt makes her season debut in dominant fashion with a seven-stroke margin of victory pic.twitter.com/kmNSPSCz1m