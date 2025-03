ROK-i presidendivalimistel on üks keskseid teemasdid transsooliste küsimus

2013. aastast rahvusvahelist olümpiakomiteed ehk ROK-i juhtinud Thomas Bachi ametiaeg presidendina saab läbi juunis, aga juba järgmisel nädalal valitakse Kreekas toimuval täiskogul 71-aastasele sakslasele järglane. ROK-i presidendiamet on spordimaailmas kõige mõjukam positsioon ja sel korral ihkavad seda seitse kandidaati.

Neist tuntuim on rahvusvahelise kergejõustikuliidu president, kahekordne olümpiavõitja Sebastian Coe. Lisaks temale kandideerivad endine ujuja, samuti kahekordne olümpiavõitja ja praegu Zimbabwe spordiministrina ametis olev Kirsty Coventry, varasema ROK-i presidendi poeg, isaga sama nime kandev Juan Antonio Samaranch, rahvusvahelise jalgrattaliidu president David Lappartient, maailma võimlemisliitu juhtiv Morinari Watanabe, rahvusvahelise suusaliidu juht Johan Eliasch ning prints Feisal Al Hussein, kes juhib Jordaania olümpiakomiteed.

Valimiseelsetes intervjuudes rõhutasid kõik kandidaadid, et oluline on jätkata ranget võitlust dopingu vastu, võrdõiguslikkus ei peaks olema mitte ainult sportlaste, vaid ka spordijuhtimise seas ning jätkusuutlikkusele tuleb rohkem tähelepanu pöörata.

Sõjateemalistes küsimustes oldi ettevaatlikumad. Mõni vastas, et maailmas toimub väga palju konflikte, aga sport ja poliitika tuleks ikka lahus hoida. Konkreetsele küsimusele Venemaa sportlaste rahvusvahelisele areenile lubamise kohta vastas enamik, et kuniks sõda Ukrainas kestab, ei tohiks neid võistlema lubada.

Rahvusvaheliselt on enne valimisi aga üheks suuremaks jututeemaks kerkinud transsooliste sportlaste küsimus. Selles, kas transsoolised sportlased peaksid saama naiste konkurentsis võistelda, on valimisvõistluse kolm favoriiti Coventry, Samaranch ja Coe üsna sarnasel seisukohal.

"Tahan eelkõige kindlustada, et kaitseme naiste võistlusklassi. Ma ei usu, et transsoolised naissportlased peaksid võistlema olümpiamängudel. Ma tahan, et ROK võtaks selles küsimuses tugevama hoiaku koos rahvusvaheliste alaliitude abiga," lausus Coventry

"Usun, et kõigil on õigus teha sporti, sada protsenti. Aga olümpiamängude puhul me ei räägi ju sellest, kuidas transsoolised sportlased mõjutavad meeste, vaid ainult naiste võistlusklassi. Olles endine naissportlane, kellel on kaks väikest tütart, tahan olla kindel, et naiste sport oleks kaitstud.

Samaranch sõnas, et naiste sport peab olema turvaline ja aus. "See on põhiline. Ja me peame tegema kõik endast oleneva, et muuta see turvaliseks ja õiglaseks. See tähendab, et teistsuguse seksuaalse arenguga või transsoolised sportlased, kes ei ole selgelt naised, ei tohiks naiste kategoorias võistelda," lausus ta.

"Tahaksin väga, et eelseisvad Milano Cortina olümpiamängud oleksid edukad ja seal õnnestuks vältida müra ja segadust, mida see teema Pariisis tekitas. Pariis näitas, et sotsiaalne ärevus sel teemal on endiselt õhus. Ja on üldine mõistmine ja lausa nõudmine selle järele, et ROK kui spordimaailma liider, olümpialiikumise liider peab olema juhtpositsioonil ka selles küsimuses."

Coe rõhutas, et tema seisukoht selles küsimuses on olnud alati ühene ja ta on seda näidanud ka kergejõustikuliidu juhtimisel. "See on väga selgelt ühiskondlik probleem. Me ei ole spordis hermeetiliselt suletud. Peame selgelt mõistma tänapäevast moraali ja mõningaid kultuurilisi mõjusid," ütles britt.

"Minu jaoks on peamine põhimõte väga lihtne ja see läheb kokku sõnaga ausus. Võistluste ausus ning naiste spordi edendamine ja ausus. Kui te kaotate selle eesmärgi silmist ja teil pole selget ja ühemõttelist poliitikat, siis oletegi raskustes ja astunud ohtlikule pinnasele."

"ROK-i potentsiaalse presidendina tahan teha palju tihedamat koostööd rahvusvaheliste alaliitudega. Tahan teha tihedamat koostööd rahvuslike olümpiakomiteedega. Tahan teha rohkem koostööd ringhäälingute ja meediaga," loetles ta.

"Aga samuti tahan teha väga tihedat koostööd sportlastega. Sportlastel on sellel teekonnal väga oluline roll ja igal osapoolel on siin vastastikused sõltuvused. Ja need sõltuvad omakorda maailma suurima ja mõjukaima spordiorganisatsiooni ehk ROK-i mõttekäikude selgusest."

Rahvusvahelise olümpiakomitee uue presidendi valivad 20. märtsil ROK-i liikmed, kelle hulka kuuluvad nii rahvusvaheliste alaliitude juhid kui ka miljardärid ja kroonitud pead. Uus president valitakse kaheksaks aastaks.