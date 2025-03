Tormis Laine lõpetas hooaja: läks üle ootuste hästi

Laine sai avalaskumisel kirja aja 1.03,92, millega jäi vastavat kohta jagama koos kohaliku mäesuusataja Eirik Hystad Solbergiga. Viimasena 30 hulka ehk teisele laskumisele jõudnud šveitslane Luca Aerni sai ajaks 1.03,27.

"Sõitsin kolm neljandikku rajast väga hästi. Suuskade ja materjaliga olid kõik kenasti. Taktika oli paigas ja sõit sujus. Tundsin end mugavalt, eriti arvestades seda, et ma pole viimasel kahel nädalal slaalomit treenida saanud. Edasipääs jäi lõpus tehtud vea taha, millest on väga kahju," kirjeldas Laine.

Päev varem suurslaalomi võitnud šveitslane Loic Meillard oli ka slaalomis parim, asudes juhtima juba esimese laskumise järel ja võites lõpuks koguajaga 1.57,05. Teiseks tuli norralane Atle Lie McGrath (+0,21) ja kolmandaks Brasiilia esindaja Lucas Pinheiro Braathen (+0,47).

Kui osal mäesuusatajatest seisab ees veel Ameerika Ühendriikides Sun Valleys peetav finaaletapp, siis Laine MK-hooaeg sai sellega otsa. Novembris teenis Laine Levil Eestile ajaloolised esimesed MK-punktid. Hooaja vältel tõi ta punkte koju viielt suurslaalomi etapilt ja neljalt slaalomi etapilt. Suurslaalomi arvestuses tuli kokku 29. ja slaalomis 42. koht.

"Peale Hafjelli nädalavahetust on seda küll raske öelda, kuid tegelikult on hooaeg läinud üle ootuste hästi. Sügisel ei oleks ma oodanud, et jõuan ühe distspliini arvestuses 30 parima hulka, sõidan stabiilselt punktidele ja parimal hetkel saavutan top 15 koha," rõõmustas Laine.

"See on minu esimene maailmakarikasarja täisaasta ja üleüldse esimene hooaeg suurslaalomis. On haruldane, kui sportlane suudab koheselt järjepidevalt punktikohtadel olla ja kahel distsipliinil MK-tasemel jõuda."

Laine sõnul on tal järgmiseks hooajaks arenemiskohti mitmeid. "Hetkel ei ole ma isegi lähedal oma täieliku potentsiaali saavutamisele. Kõige olulisem on sõita stabiilsemalt erinevates oludes ja erinevatel mägedel ja vältida tänasega sarnaseid lihtvigu," sõnas ta. "Saan kindlasti kasvatada oma baaskiirust (ground speed) ja seda ennekõike muutes suuskade ja saabaste seadistust endale sobivamaks."

"Sisuliselt on minu jaoks võistlushooaeg läbi. Uuel nädalal võistlen küll veel mõnel kontinentaalkarikasarja võistlusel, et saaksin järgmist MK-hooaega alustada tänavusega sarnaselt positsioonilt. Seejärel keskendun aga justnimelt kirjeldatud arengukohtadele, analüüsin tänavuse hooaja võistlusi ning teen endale tulevikuks väärtuslikke märkmeid."

Laine loeb nii oma tugevuseks, aga ka nõrkuseks analüüsivõimet. "On õhkõrn piir selle vahel, millal analüüsimine tuleb mulle kasuks ning millal on tegu juba ülemõtlemisega. Eilne võistlus võis minna justnimelt viimase nahka. Mõnikord tuleb elada hetkes," tõi ta välja.

"Täna teadsin, et ma pole ammu slaalomit sõitnud ja otsustasin võistlust nautida ja kõike veidi lõdvemalt võtta. Ka raja vaatluse tegin tavapärasest lühema ja kokkuvõttes toimis see suurepäraselt. Kuni viimases sektoris tehtud veani sõitsin just nii nagu oleksin soovinud."

"Mäesuusatamises on võidu ja läbikukkumise vahe niivõrd väike," võttis ta jutu kokku. "Tänavu jäi mul suurslaalomis MK-finaali jõudmisest puudu üheksa punkti. Tahan anda endast parima, et mitte järgmisel hooajal sarnases olukorras olla."