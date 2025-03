VAATA OTSE | Raskes seisus Eesti käsipallikoondis tahab Leedult revanši

Eesti kaotas Leedule esimese, kolmapäeval toimunud omavahelise mängu 20:30 ja jäi Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonis väga raskesse seisu. Pärast kolme kohtumist paiknetakse alagarupis viimasel kohal ning kirjas ei ole ühtegi punkti. Teises kolmapäevases kohtumises alistas Sloveenia Põhja-Makedoonia 32:26.

Neljasest alagrupist pääsevad otse edasi kaks paremat, lisaks lähevad kolmanda koha meeskonnad vahegruppi, kus saavad edasipääsu neli paremat. Kokku on valiksarjas kaheksa alagruppi.

"Keegi rõõmus ei ole olnud selle üle, kõik on aru saanud, et see oli päris kole. Nüüd tuleb vigade parandus teha," ütles ääremängija Ott Varik ERR-ile. "Nii pehmelt ei saa käsipalli mängida, tuleb olla tunduvalt agressiivsem ja parem meeskonnatöö üles leida."

Koondis on viimastel päevadel proovinud parandada kokkumängu. "Koostöö lihvimine ja igaüks peab veel grammi juurde panema. Need grammid kokku panna, siis saame juba midagi teha," lisas Varik.

Eesti meeste koosseisus on pühapäevaks üks väike, kuid tähtis muudatus. Kolmapäevase kohtumise vahele jätnud Rootsis palliv joonemängija Markus Viitkar saab nüüd platsile joosta.

Eesti meeste käsipallikoondise koosseis valikmängudeks:

Rasmus Ots, Hendrik Koks, Karl Roosna, Aleksander Pertelson (kõik Viljandi HC), Mihkel Lõpp, Armis Priskus (mõlemad EHV AUE, Saksamaa), Karl Kõverik, Sigmar Seermann, Oskar Luks (kõik HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Mathias Rebane, Hendrik Varul (mõlemad Põlva Serviti) Ott Varik (Akureyr, Island), Andris Celminš, Vahur Oolup (mõlemad Mistra), Dener Jaanimaa (mõlemad Sulaibikhat SC, Kuwait), Markus Viitkar (HIF Karlskona, Rootsi), Artur Morgenson (Siuntio IF, Soome), David Mamporia (HC Empor Rostock, Saksamaa)

Peatreener: Martin Noodla, Treener: Janar Mägi, Füsioterapeudid: Margus Parts ja Allar Lamp, võistkonna juht - Priit Allikivi