Draper kaotas Alcarazile seti nulliga, aga pääses ikkagi finaali

23-aastane Draper võitis üsna omapärases mängus avaseti 6:1, kaotas siis teise 0:6, aga suutis otsustavas setis pärast seisul 5:2 tulnud servikaotust külma närvi hoida ja finaalikoht kindlustada. Alcarazi esimese servi õnnestumise protsent oli 56, mõlemad võitsid oma esimeselt servilt 64 protsenti punktidest. Draper sooritas 24 lihtvea kõrval 13 äralööki, Alcaraz tegi 30 viga ja 26 äralööki.

"Ausalt öeldes oli see üks veider mäng," tunnistas maailma edetabelis esmakordselt esikümnesse kerkiv britt võidu järel. "Tundsin, et Carlos ei alustanud mängu eriti hästi. Mul oli teise seti alguses võimalus, aga ta leidis ässa ja siis juhtus minuga see, mis juhtus temaga: kangestusin, ma ei leidnud enam energiat. Maailma parimad mängijad saavad oma mängu väga kiirelt sisse lülitada. Olin 25 minutit kadunud, aga väga uhke selle üle, kuidas suutsin viimases võidelda."

Kahel eelmisel aastal Indian Wellsis võidutsenud Alcarazi võiduseeria katkes seega 16 mängu peal; Draper kohtub finaalis taanlase Holger Runega. ATP kirjutab, et tegemist on esimese ATP 1000 või kõrgema taseme finaaliga, kus lähevad vastamisi 2000. aastatel sündinud mängijad. Alcaraz ja Jannik Sinner on sealjuures kohtunud Prantsusmaa lahtiste ja kolme ATP 1000 turniiri poolfinaalis.