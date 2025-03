TÄNA OTSE | Võistlusformaat võib Ilvese kehvalt kohalt kõrgemale aidata

Kahevõistluse MK-hooaja eelviimasel etapil Holmenkollenis sai Kristjan Ilves pühapäeval hüppemäel 32. koha, aga et tegemist on kompaktvõistlusega, pääseb eestlane rajale 1.20 pärast liidrit Ilkka Herolat. 7,5 km murdmaasõidu otseülekannet näeb algusega 16.10 ainult ERR-i spordiportaalist.

Sel hooajal raskustes olnud Ilves kommenteeris laupäeval, et tundis end hüppemäel veidi paremini, ent piirdus kompaktvõistlusel siiski 116-meetrise hüppe ja 90,8 punktiga, mis andis talle 32. koha.

See tähendab, et pärastlõunasele murdmaadistantsile stardib Ilves 1.20 pärast liidrit, koos temaga läheb näiteks rajale Manuel Faisst ning kohe Ilvese järel Jens Luraas Oftebro.

Ülivõimsa hüppe pakkus Ilkka Herola, kelle õhulennu pikkuseks mõõdeti Holmenkolleni 134 meetri mäel koguni 146 meetrit. Sellega kogus soomlane 17 punkti enam kui kolmanda koha saanud Johannes Lamparter, aga kompaktvõistluse formaadi tõttu saab ta ikkagi rajale vaid kuus sekundit enne Franz-Josef Rehrli (136 m) ning 12 sekundit enne Lamparteri.

Vinzenz Geigeriga MK-sarja üldvõidu nimel heitlev Jarl Magnus Riiber piirdus pühapäeval 110,5 meetri ja 100,5 punktiga, mis andis talle 21. koha. Herolast stardib Riiber minuti võrra hiljem, Geiger saab seitsmendana lähte pool minutit pärast Herolat.

Enne võistlust:

Sel hooajal erinevate probleemidega maadelnud Kristjan Ilves tegi Holmenkollenis laupäeval paremuselt 14. õhulennu ja kerkis suusarajal umbes poolteist kilomeetrit enne finišijoont suuremas grupis ka kuuendaks, aga leppis lõpuks üheksanda kohaga.

Hiljem tõdes Ilves, et tundis end laupäeval võisteldes paremini kui viimasel ajal. "Suutsin hüppemäel hoovõtu positsiooni parandada, sain kiiruse paremaks ja tuli juba hüppe moodi. Eks ikkagi hüppel puudub enesekindlus, aga juba paremuse poole. Loodetavasti suudan [pühapäeval] jälle väikese sammu edasi teha ja rohkem konkurentsis olla," lisas ta. "Kokkuvõttes okei päev, olen suutnud kuidagi võistlustel midagi välja pigistada, loodetavasti suudan ka pühapäeval."

"Murdmaa poolel tundsin end suhteliselt hästi kuni lõpuni välja. Lõpus oli positsioonivalik kehv, seal lõpuspurdis oli nii palju segadust, et kahjuks andsin mõned kohad ära enne finišit," ütles Ilves.

MK-hooaja kokkuvõttes on seis läinud põnevaks: sakslane Vinzenz Geiger on viimasel kolmel MK-võistlusel Jarl Magnus Riiberi jätnud teiseks ja kolm osavõistlust enne hooaja lõppu on norralase edu tema ees 71 punkti. Et võidu eest antakse 100 ja teise koha eest 90 punkti, ei piisaks sakslasele kristallgloobuseks lihtsalt kolmest etapivõidust, Riiber peab ka kuskil ebaõnnestuma.