Anier tegi täismängu ja aitas Lee Mani lähirivaali üle võiduni

Mängu ainus reeglitepärane värav löödi teise poolaja keskel, kui Lee Mani eest tegi skoori Anieri ründepartner Everton Camargo. Anier mängis kõik minutid algusest lõpuni, vahendab Soccernet.ee.

Lee Man krooniti eelmisel hooajal kaheksapunktilise eduga riigi meistriks, kuid tänavu on tiitlit keeruline kaitsta, sest praegu ollakse 35 punktiga kolmandal kohal. Tõsi, vahed ei ole suured, sest liider Tai Po on kogunud 38 ja teisel kohal asuv Eastern 36 punkti. Mängu rohkem pidanud Kitchee on 32 punktiga neljandal kohal.

34-aastane Anier on käimasoleval liigahooajal löönud kuus väravat, millega jagab väravaküttide edetabelis 13. kohta.