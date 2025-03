TÄNA OTSE | Premium liigas kohtuvad kesiselt alustanud Kalev ja Flora

Kalev on alustanud hooaega kahe kaotusega: avavoorus jäädi kodus alla Tartu JK Tammekale 1:2 ja teises voorus võõrsil ka Harju JK Laagrile 0:2. Seega on tunnistatud eeldatavalt tabeli alumise poole meeskondade paremust.

Flora seis pole oluliselt parem: esimeses voorus viigistati kodus JK Narva Transiga 2:2 ja teises jäädi samuti kodus alla Pärnu JK Vaprusele 0:1. Ka Flora vastased pole olnud just peamised tiitlipretendendid.

"Nii Floral kui ka meil valus kaotus eelmisest voorust all. Mõlemal meeskonnal soov ennast rehabiliteerida ja ennast nädal aega parandada," möönis Kalevi treener Alo Bärengrub.

"Floral on võidukohustus kindlasti taga kuklas. Meie tahame samuti midagi sellest mängust kätte saada ja samuti pakkuda fännidele miskit mille üle rõõmu tunda. Ootame kõiki kaasa fänne meile kaasa elama."

Flora treener Aiko Orgla lisas: "Viimases mängus saime sumisejatelt väga teravalt nõelata ja siiani on see okas kergelt hinges. Üks kõva spordimees on kord öelnud, et sometimes lose, but always win [vahel kaota, aga alati võida - ERR]."

"Naljakana tundunud lausel on antud hetkel mõttetera sees," jätkas ta. "Isegi, kui Pärnu vastu kaotasime, siis peame sellest kiiresti õppima ja võitjatena järgmisest mängust välja tulema."

Eelmise hooaja omavahelised kohtumised annavad paremuse Florale - nad said kolm võitu ja ühe viigi. Seejuures viimane mäng novembris A. Le Coq Arenal lõppes Florale neist suurima ehk 5:1 võiduga.