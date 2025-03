Rekordiga alustanud Enok andis seejärel NCAA meistrivõistlustel punkte ära

Kaks nädalat tagasi konverentsi meistrivõistlustel Eesti rekordi 4593 punkti peale viinud Enok alustas tugevalt, kui läbis 60 meetrit tõkkeid 8,45-ga ehk ühe sajandiku võrra nobedamalt kui veebruari lõpus Texases.

Kõrgushüppes ületas Enok 1.75 ehk kuus sentimeetrit vähem kui kaks nädalat tagasi, kuulitõukes jäi reedel tema parimaks teisel katsel kirja läinud 12.18. Texases püstitas eestlanna 12.64-ga isikliku rekordi.

Kolme ala järel on Enokil koos 2617 punkti, Eesti rekordi graafikule kaotab ta 104 punktiga. Esikohal on Notre Dame'i mitmevõistleja Jadin O'Brien 2762 punktiga, 2725 punkti on kogunud Sofia Jakušina (Texas A&M).