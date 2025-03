Eesti suurim jooksusündmus liigub võimsa osavõturekordi graafikus

Täpselt kuue kuu pärast aset leidvale suursündmusele on registreeritud juba praegu enam kui viis tuhat liikumisharrastajat 55 riigist, mida on eelmise aasta sama perioodi võrdluses tervelt 30 protsendi jagu rohkem ning 20 protsenti enam kui rekordaastal. Eesti suurima osalejate arvuga rahvusvahelise spordisündmuse osavõturekord sündis Eesti Vabariigi juubeliaastal 2018, kui erinevatel distantsidel osales pea 24 000 liikumisharrastajat. Koos virtuaaljooksudega ületas registreerijate arv möödunud aastal esmakordselt ka 30 000 piiri, ent Tallinnas kohapeal osalenute arv jäi rekordaastale alla.

Pool aastat enne Eesti populaarseimat jooksufestivali ütlevad korraldajad välja, et tänavu on sihiks võetud läbi aegade suurima rahvusvahelise spordisündmuse läbiviimine.

Swedbanki Tallinna Maratoni klienditeeninduse juht Tiina Teder kinnitab, et püstitatud on ambitsioonikad eesmärgid: "kuna Tallinn on 2025. aastal Euroopa Spordipealinn ja korraldustiimil on käsil 25. tegevusaasta, siis on meil kindel soov senised osavõturekordid ületada ja korraldada Eesti ajaloo suurim liikumissündmus, mis tooks kokku esmakordselt 25 000 osalejat 80 riigist. Koos virtuaaljooksul osalejatega on seatud sihiks 10 tuhande võrra suurem number. Mitte kunagi varem ei ole sel perioodil olnud nii kõrget registreerimisaktiivsust kui tänavu. Maratonidistantsil on kirjas juba üle tuhande osavõtja, mida on veerandi võrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal, poolmaratonis läheneb registreerijate arv pooleteist tuhandele ja siin on kasv tervelt 35 protsenti. Ka Sügisjooksu kümnekilomeetrisel distantsil ja Nike Noortejooksul on olnud paarikümneprotsendine kasvutempo," lisas Teder.

Swedbanki Tallinna Maratoni võistluskeskus koos Expo ala ja atraktiivse spordituruga asub Vabaduse väljakul. Samas toimuvad ka autasustamistseremooniad ning kultuuriprogramm.

Eesti osavõturohkeima rahvaspordisündmuse põhidistantside (42,195 km, 21,1 km, 10 km) stardi- ja finišipaik asub Toompea jalamil Falgi teel, kust avaneb vaade Pika Hermanni tornile, kus igapäevaselt lehvib sinimustvalge Eesti riigilipp. Võistlustrass on suures osas sarnane eelmise aasta rajale.

Eesti suurimale jooksu- ja liikumissündmuse erinevatele distantsidele saab registreerida internetiaadressil jooks.ee.