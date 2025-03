Värske Balti meister Bigbank ja Selver alustavad poolfinaalseeriaga

Kui Selver x TalTechi näol on tegu tiitlikaitsjaga, siis Tartu Bigbank jäi eelmisel aastal Eesti meistrivõistlustel neljandaks. Sel hooajal on aga Bigbank olnud paremas hoos, saades lisaks äsjasele finaalivõidule ka Cronimet liiga põhiturniiril esikoha, Selver jäi seal viimaseks.

Selver jäi Eesti klubidest ainsana Cronimet liiga medalimängudelt eemale, langedes konkurentsist juba veerandfinaalis Pärnu Võrkpalliklubi vastu. Seega on Tallinna klubil olnud pikem mängupaus, viimati käidi platsil 16. veebruaril.

Peatreener Andres Toobal ütles, et treenida on meeskond saanud kaua ja hästi. "Seal teeme kohati päris häid asju, aga mänguolukord on ikkagi veidi teine. Katsume treeningute head asjad mängu üle tuua. Et tegu on seeriaga, tuleb säilitada külma pead, ükskõik, kas me alustame hästi või mitte nii hästi. Pika seeria üks võlusid on, et asjad võivad minna heast halvaks väga kiiresti, ja ka vastupidi," ütles juhendaja.

"Tartul on hea alguspunkt, tulla siia võidetud Cronimet liiga finaali pealt. Aga see hooaeg on näidanud, et kõigil on oma murdehetked ja isegi kui Tartu on sel hooajal kõige sügavam meeskond, tuleb ka neil raskeid hetki ning peame need ära kasutama," lisas ta. "Koosseisu osas peab mõtlema, kes need kindlamad mehed on olnud trennides ehk kes seda seeriat alustavad. Aga õnneks on kõik rivis."

Selver x TalTech Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Tartu Bigbank sai aga nädalavahetusel rõõmustada Cronimet liiga võidu üle ja see tõi meestele ka kaks puhkepäeva, ütles peatreener Alar Rikberg. "Seejärel oleme taas treeningurütmi saanud ja meeste olek ja keskendumine läheb päev-päevalt paremaks, mõeldes eesootavale seeriale. Eks Selveri kohal on küsimärke, sest ei tea, millises seisus nad täpselt on või kellega mängivad, aga olen kindel, et midagi lihtsat meid ees ei oota. Vastasel on olnud aega korralikult treenida ja usun, et seda on nad ka teinud, mängupraktikast on vaid puudu olnud," ütles ta.

"Cronimeti finaalist eemale jäänud Aleksander Eerma on vaikselt tagasi trennis ja tema olukord läheb samuti paremaks. Teine puuduja Taavet Leppik on veel kipsis, ülejäänud on rivis, aga nagu ikka, siis pisimuresid on mõnel veel," lisas Rikberg.

"Püüame leida õige häälestuse ja olla selleks seeriaks hästi valmis, kindlasti tahame ka Eesti meistrivõistlustel head tulemust teha," lisas äsja Balti liigas võidutsenud treener.

Teises poolfinaalis peetakse seeria avakohtumine pühapäeval Pärnus, kus Pärnu VK võõrustab Võru Barrust.