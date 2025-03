Eesti jalgpallinaiskond peab aprillis Lätiga maavõistlusmängu

Läti – Eesti vahelises kohtumises kõlab avavile 8. aprillil Riias LNK Sporta Parks staadionil kell 17.00, vahendab jalgpall.ee.

Eesti ja Läti on ajaloos kohtunud ühtekokku 32 korral – Eesti on võidutsenud 20 kohtumises ning viiki on lepitud kolmel korral. Viimati kohtusid naiskonnad möödunud aasta Balti turniiri finaalmängus, kus Katriin Sauluse väravast alistati vastane 1:0.

4. aprillil mängib koondis oma esimese kodumängu, kui A. Le Coq Arenal võõrustatakse Rahvuste liiga kohtumises Bulgaariat. Pall pannakse mängu kell 19.00. Viimati kohtusid naiskonnad oktoobri lõpus Balti turniiri finaalis, kus võidutses Eesti.