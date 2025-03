Manchester United pääses fantastilise Fernandese juhtimisel edasi

Koduses kõrgliigas lati alt läbi jooksev United võõrustas pärast avakohtumises mängitud 1:1 viiki Real Sociedadi, kes asus Old Traffordil juba kümnendal minutil juhtima, kui Mikel Oyarzabal penaltiga külalised juhtima viis.

Kuus minutit hiljem määrati aga võõrustajale penalti, mille realiseeris Bruno Fernandes. Viis minutit pärast poolajapausi sai United veel penaltikohalt lüüa ning 30-aastane Fernandes ei eksinud ka siis. 63. minutil jäid külalised Jon Aramburu punase kaardi järel vähemusse ning United sai seejärel mängutempot dikteerima hakata.

Fernandes vormistas 87. minutil kübaratriki ning võidule pani punkti tema kaasmaalane Diogo Dalot, kes vormistas esimesel üleminutil Manchester Unitedile 4:1 võidu (kokkuvõttes 5:2) ning edasipääsu veerandfinaali.

Unitedi kapten Fernandes tegi ajalugu, kui temast sai Euroopa liiga ajaloo resultatiivseim mängija. 30-aastane portugallane on oma karjääri jooksul selles võistlussarjas löönud 24 väravat ning jaganud 17 väravasöötu. "Kui teda vajame, ta kerkib alati esile. Ta aitab palli liigutada, lööb väravaid. Ta on meie jaoks ideaalne kapten ja vajame teda, et tiitleid võita," ütles peatreener Ruben Amorim oma kapteni kohta.

Inglismaa klubidest teenis edasipääsu veel Tottenham, kes jäi avakohtumises AZ Alkmaarile 0:1 alla, aga teenis kodupubliku ees korduskohtumises 3:1 võidu. Avakohtumises 1:3 kaotuse saanud Fenerbahce lõi Šotimaal Glasgow's toimunud korduskohtumises Rangersile kaks vastuseta väravat, aga kodumeeskond teenis siiski pingelises kohtumises edasipääsu, kui võitis penaltiseerias.

Veerandfinaalis kohtub Manchester United kindla võidu teeninud Lyoniga, Tottenham mängib Frankfurdi Eintrachtiga, Rangers Athletic Bilbaoga ning Lazio Bodö/Glimtiga.