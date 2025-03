Veesaar aitas Arizona konverentsiturniiril poolfinaali

Big 12 konverentsis neljandat kohta hoidev Arizona alustas turniiri veerandfinaalist, kus läks vastamisi Kansasega. Eestlase ülikool saavutas avapoolajal kahekohalise edu ning poolajaks juhtis Arizona 45:37, aga võõrustaja Kansas suutis teise poolaja alguses 13:5 spurdiga viigistada.

Kohtumine kulges seejärel tasavägiselt, aga Arizona tegi viis minutit enne mängu lõppu ise 12:3 spurdi ning vormistas mängu lõpuks 88:77 (45:37, 43:40).

Pingilt alustanud Veesaar tegi võidumängus hea esituse, kui keskmängija kogus 30 minutiga 19 punkti (kahesed 5/8, kolmesed 2/3, vabavisked 3/3), neli lauapalli ja kaks korvisöötu. KJ Lewis viskas samuti Arizona eest 19 punkti, üleplatsimees oli aga 20 punkti visanud Kansase tagamees Zeke Mayo.

Arizona kohtub poolfinaalis Texas Techiga, kes alistas veerandfinaalis Baylori 76:74. Teises poolfinaalis lähevad vastamisi Houston ja BYU.

Kerr Kriisata mängiv Kentucky ülikool teenis samuti suurepärase võidu, kui alistas SEC turniiri teise ringi kohtumises Oklahoma võiduviskega. Kentucky juhtis veel poolteist minutit enne mängu lõppu kümnega, aga Oklahoma tegi suurepärase tagasituleku ning läks kuus sekundit enne mängu lõppu juhtima.

Kentucky tagamees Otega Oweh võttis seejärel palli ning suutis paremalt äärejoonelt läbi murda, vasaku käega keerulise viske tabada ning Kentucky teenis pingelise 85:84 (40:38, 45:46) võidu. Veerandfinaalis minnakse vastamisi Alabama ülikooliga.

Ametlikku kinnitust tulnud ei ole, kuid tõenäoliselt on jalga vigastanud Kerr Kriisa hooaeg läbi. Ülikool saab aga eestlasele pakkuda nn medical redshirt'i, mis lubaks Kriisal järgmisel hooajal NCAA-s jätkata.

