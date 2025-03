Kuressaarelt profilepingu teeninud Lipp kandis annetajate raha tagasi

Kuressaare ründaja Otto-Robert Lipp, kelle põlveoperatsiooni toetuseks kogus Eesti jalgpallikogukond mitu tuhat eurot, andis teada, et soovib kokku saadud summa tagastada, kuna tema kulutused on hüvitatud.

Lipp rääkis Õhtulehe taskuhäälingus "Kolmas poolaeg", et pidi eelmisel aastal põlve eesmise ristatisideme operatsiooni oma taskust kinni maksma, sest Kuressaarel ei olnud võimalik mängijat majanduslikult toetada.

Pärast negatiivset avalikku vastukaja teatas klubi teisipäeval, et on Lipule ravikulud hüvitanud. Lisaks sellele kogus Eesti jalgpallikogukond endise koondislase Markus Jürgensoni vedamisel Lipu toetamiseks mõne päevaga 2700 eurot.

"Kui mind kutsuti "Kolmanda poolaja" podcast'i, ei olnud mul mingeid ootusi peale uue ja arendava kogemuse. See oli minu jaoks täiesti ootamatu, milline tähelepanu sellele järgnes. See on olnud täielik keeristorm ja see ei olnud minu soov," vahendab Soccernet.ee ründaja sotsiaalmeedias kirjutatut.

"See olukord raputas klubi ning kõik minuga seotud küsimused lahendati eeskujulikult," kirjutas Lipp nüüd. "Klubi kandis mulle esmaspäeva õhtul tagasi operatsioonikulud, samuti sõlmisin klubiga ka profilepingu ning saan Kuressaarega oma karjääri jätkata. Olen klubile selle eest tänulik ning mul ei ole nende ees ühtegi pretensiooni."

Ründaja tänas Jürgensoni ja annetajaid, kuid avaldas soovi, et kõik oma raha tagasi saaksid. "Olen teile südamest tänulik. Kandsin teie raha Markus Jürgensonile tagasi, et see teile tagastataks või leiaks mõne muu abivajaja. Ma ei tunne, et teie raha vastu võtmine sellises olukorras oleks õige tegu, kuna minu kulutused on hüvitatud," märkis Lipp, paludes lõpetuseks mõistvat suhtumist ja privaatsust.