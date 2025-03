HC Panter lõpetas Balti liiga põhihooaja võidukalt

Juba veebruari lõpus poolfinaalikoha kindlustanud HC Panter asus hooaja viimast kohtumist juhtima 11. minutil, kui Andre Linde tabamuseni jõudis. Teisel perioodil kasvas edu kolmele väravale, kui soomlane Tomi-Petteri Ansio kaks väravat viskas.

Riia klubi sai otsustava kolmandiku kuuendal minutil küll värava kirja, aga Rasmus Kiik pani kaheksa sekundit enne lõpusireeni võidule punkti, kui viskas litri tühja väravasse, vormistades HC Panterile kindla 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) võidu.

Neli Panteri meest kogusid kaks resultatiivsuspunkti: Ansio kahe tabamusega ning Daniil Fursa kahe resultatiivse sööduga, Kiik ja Linde ühe tabamuse ja ühe väravasööduga. Villem-Henrik Koitmaa valvas terve mängu Tallinna klubi väravat ning tegi 27 tõrjet.

Hooaja peale 45 punkti kogunud HC Panter kohtub poolfinaalis mullu finaali jõudnud Zemgalega, kes on kogunud 59 punkti, aga lõpetab oma hooaja laupäeval. Tiitlikaitsja Mogo (65 p) on esikoha kindlustanud ning lõpetab samuti hooaja laupäeval, kuid neljas koht on veel lahtine.

Vilnius Hockey Punks on enne viimast mängu 28 punktiga viimasel poolfinaalikohal, aga nad lõpetavad hooaja Mogo vastu. Mullu HC Panteri veerandfinaalis alistanud Riia Prizma on 26 punktiga viies, Elektrenai on aga neist punkti kaugusel.