Tugev lõpuspurt tõi Bruinsi kaotusseisust välja

Dmitri Kulikov viis Panthersi neli minutit pärast avavilet juhtima ja Matthew Samoskevich kasvatas viimase perioodi alguses eduseisu kaheväravaliseks.

Kohtumise lõpp kuulus aga täielikult Bruinsile, kui seitsme minuti sees said käe valgeks David Pastrnak, Mason Lohrei ja Pavel Zacha. Seejuures lõpetas Pastrnaki tabamus Panthersi 187-minutilise nulliseeria, mis tähistas klubi rekordit.

Eelmisel reedel vahetustehingu käigus Bruinsi ridadest Panthersisse saadetud Brad Marchand ei saanud endise koduklubi vastu mängida, sest taastub kuu alguses saadud vigastusest.

Bruins kerkis võiduga idakonverentsis 11. kohale (68 punkti), Panthers jätkab teisel positsioonil (83 p).

Teised tulemused:

Los Angeles Kings - New York Islanders 4:1

San Jose Sharks - Nashville Predators 2:3

Anaheim Ducks - Washington Capitals 4:7

Vancouver Canucks - Montreal Canadiens 2:4

Minnesota Wild - Colorado Avalanche 2:1 (kv.)

Winnipeg Jets - New York Rangers 2:1

Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 4:1

New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets 5:3

Philadelphia Flyers - Ottawa Senators 2:5

Pittsburgh Penguins - Vegas Golden Knights 3:2 (la.)