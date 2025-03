TÄNA OTSE | Eesti käsipallikoondis üritab EM-valiksarjas võiduarvet avada

EM-valiksari jätkub Eesti jaoks kahe kohtumisega Leedu vastu. Eesti koondis jahib esimest EM-finaalturniiri piletit ning peab selleks leedulased kindlasti alistama – esmalt kodus, siis ka võõrsil.

Eesti koondis paikneb praegu oma alagrupis neljandal kohal, kuid kuna kaks kaotust on võetud võõrsil Põhja-Makedoonia ja kodus olümpiamängude poolfinalisti Sloveenia vastu, siis on edasipääsulootus siiski õhus.

Leeduga mängiti viimati jaanuarikuus Balti mere turniiril, kui vastastest saadi jagu kuue väravaga. Tookord ei mänginud Leedu põhikoosseisus, aga eesootavateks valikmängudeks on kokku saadud parim rivistus. Sel korral on Eestil puudu paar olulist lüli. Teiste seas jäävad valikmängudest eemale põhiväravavaht Karl Toom ja koondise pikaaegne liider Mait Patrail.

"Loomulikult on vastastel head mängijad, nad võib-olla paberi peal on õige pisut soosikud, aga me ei tee sellest väga numbrit ja teine asi – seal on ka kogenud mängijad, kes näevad ka oma võimalust pääseda ka korra finaalturniirile. Loomulikult on motivatsioon kõrge, sul on kogemused, sul on võimalus, aga me oleme täpselt samas seisus," rääkis koondise peatreener Martin Noodla ERR-ile.

Leedulased on eestlastele hästi tuttavad Balti liigast ning seega on selge, milline meeskond vastu tuleb. "Nad on agressiivsed, meie näeme seda, mina näen enda koduklubis seda Balti liigas, et Leedu meeskonnad on agressiivsed, kohati ka reeglitevastaselt liiga agressiivsed, aga selleks tuleb valmis olla, ega me ka papist poisid ei ole," sõnas joonemängija Hendrik Varul.

Eesti käsipallikoondise koosseis EM-valikmängudeks Leeduga:

Rasmus Ots, Hendrik Koks, Karl Roosna, Aleksander Pertelson (kõik Viljandi HC), Mihkel Lõpp, Armis Priskus (mõlemad EHV AUE, Saksamaa), Karl Kõverik, Sigmar Seermann, Oskar Luks (kõik HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Mathias Rebane, Hendrik Varul (mõlemad Põlva Serviti) Ott Varik (Akureyr, Island), Andris Celminš, Vahur Oolup (mõlemad Mistra), Dener Jaanimaa (mõlemad Sulaibikhat SC, Kuwait), Markus Viitkar (HIF Karlskona, Rootsi), Artur Morgenson (Siuntio IF, Soome), David Mamporia (HC Empor Rostock, Saksamaa).

Peatreener: Martin Noodla, treener: Janar Mägi, füsioterapeudid: Margus Parts ja Allar Lamp, võistkonna juht: Priit Allikivi.