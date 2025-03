Võimas Swiatek pääses kerge vaevaga kaheksa parema sekka

Maailma teine reket kohtus neljandas ringis tšehhitari Karolina Muchovaga (WTA 15.) ning ei andnud vastasele mingit sõnaõigust, teenides 57 minutiga 6:1, 6:1 võidu.

Swiatek on senise kolme matšiga kaotanud vaid kuus geimi. "Mõnikord võivad matšid päris imelikud olla. Piisab sellest, kui üks mängija ei tunne end ideaalselt ja teine tunneb end suurepäraselt. Ja siis järsku on tasemevahe palju märgatavam kui muidu," sõnas poolatar matši järel.

"Selliseid mänge tuleb ikka ette. Loomulikult pole ükski matš lihtne, aga võin ette kujutada, et kõrvalt vaadates näeb lihtne välja."

6 - Iga Swiatek is the player with the fewest games dropped en route to the QFs in Indian Wells since Monica Seles in 2002 (also six) - the fewer by a player with 3 matches played to make the QFs at the event. Serious?!#TennisParadise | @BNPPARIBASOPEN @WTA @WTA_insider