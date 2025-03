Teinegi Flora treener liitus Singapuri klubiga

Tikk asub tööle Singapuri klubisse Lion City Sailors. Sinna suundus kahe kuu eest ka endine Flora väravavahtide treener Artur Lõhmus, kirjutab Soccernet.ee.

"Hakkan töötama füsioterapeudina nende akadeemias, peamiselt U-17 ja U-15 võistkondade juures. Minu vastutada on kogu taastusravi protsess alates diagnoosimisest kuni jõusaalis ning väljakul tehtavast taastusravist," kirjeldas Tikk.

Lion City Sailors on Singapuri kõrgliigas võistlev klubi, mis asutati 80 aasta eest. Klubi on võitnud meistritiitli kolmel korral, viimati aastal 2021. Mõne aasta eest Dortmundi Borussiaga koostööd teinud Sailorsi nüüdne partnerklubi on Feyenoord.