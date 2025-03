Avalikkuselt sugeda saanud FC Kuressaare hüvitas klubi ründaja ravikulud

Jalgpalli Premium liigas mängiv FC Kuressaare teatas teisipäeval, et on viimastel päevadel meediakära tekitanud juhtumi raames hüvitanud klubi mängija Otto-Robert Lipu operatsioonikulud.

FC Kuressaare 24-aastane ründaja Otto-Robert Lipp rääkis Õhtulehe taskuhäälingus "Kolmas poolaeg", et pidi eelmisel aastal põlve eesmise ristatisideme operatsiooni oma taskust kinni maksma, sest Kuressaarel ei olnud võimalik mängijat majanduslikult toetada.

Pärast negatiivset avalikku vastukaja teatas klubi teisipäeval, et on Lipule ravikulud hüvitanud. "Me mõistame täielikult inimeste reaktsioone ja pahameelt – sellisesse olukorda nagu Otto-Robert ei tohiks mitte ükski jalgpallur oma karjääri jooksul sattuda. Ükskõik mida me klubina täna teeme või ei tee, ei saa me kahjuks aega tagasi keerata ja olnut olematuks muuta. Meil on vaid võimalik möödunust õppust võtta ja oma tegutsemist sarnastes olukordades parandada," kirjutas FC Kuressaare sotsiaalmeedias.

Lisaks sellele kogus Eesti jalgpallikogukond endise koondislase Markus Jürgensoni vedamisel Lipu toetamiseks mõne päevaga 2700 eurot. "Jalgpallikogukond pani seljad kokku ja näitas, et üheskoos suudame teha suuri asju. Väikese kampaania tulemusel suutsime ühe tööpäevaga koguda 2707,55€ selleks, et mingilgi moel tekitada ühes toredas noormehes teadmine, et ta ei ole tühi koht ja et temast hoolitakse," kirjutas Jürgenson sotsiaalmeedias.

"Olenemata sellest, et praeguseks hetkeks on tema koduklubi operatsiooniks kulunud raha hüvitanud, tahame me oma panuse anda. Pärast selliseid üleelamisi võib ta kogutud vahendeid kasutada enda äranägemise järgi ning hoolitseda selle eest, et näol oleks naeratus," lisas endine koondislane.