Manchester United ehitab kahe miljardi naela eest silmapaistva staadioni

United on praegusel legendaarsel kodustaadionil Old Traffordil mänginud alates 1910. aastast, kuigi 1941. aastal hävis suur osa sellest sõja tagajärjel ning pärast seda on staadionit pidevalt täiustatud. BBC kirjutab, et kui Unitedi planeeritav uus koduväljak samas piirkonnas valmib, läheb Old Trafford tõenäoliselt lammutamisele.

Uus staadion hakkab Unitedi teatel mahutama 100 000 inimest ning läheb maksma ligi kaks miljardit naela ehk ligi 2,5 miljardit eurot, silmapaistvaks disainielemendiks on kolm 200-meetrist masti, mida arhitektide - Foster and Partners - sõnul on näha 40 kilomeetri kauguselt.

"See on kahtlemata üks põnevamaid arhitektuuriprojekte maailmas," kirjutas Foster and Partnersi peadirektor Norman Foster pressiteates. "Staadion on justkui hiiglasliku vihmavarju all, mis kogub energiat ja vihmavett ning on katuseks uuele avalikule väljakule, mis on kaks korda suurem kui Trafalgari väljak [Londonis]."

"Tavaliselt võtab staadioni ehitamine aega kümme aastat. Poolitame selle ja ehitame staadioni valmis viie aastaga. Kuidas? Kasutame ära Manchesteri laevakanalit ning ehitame staadioni moodulüksustest," sõnas Foster, lisades, et uue staadioni ehitus loob kuni 90 000 töökohta.