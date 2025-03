MacKinnon ületas sajanda mängijana NHL-is 1000 punkti piiri

Avalanche võõrustas läinud ööl kodujääl Chicago Blackhawksi ja teenis viimasel perioodil visatud väravatest 3:0 võidu. Kolmest väravast kahele andis otsustava söödu MacKinnon, neist esimene viis ta 1000 resultatiivsuspunktini.

MacKinnoni söödud realiseerisid väravateks Artturi Lehkonen ja Martin Necas, viimase tabamuse eest vastutas Joel Kiviranta, kes viskas litri tühja väravasse.

"Ma arvan, et see on äge verstapost. Midagi sõprade ja tiimikaaslastega koos saavutada on lihtsalt mõnus," rääkis MacKinnon kohtumise järel. "See konkreetne tunnustus on küll vaid mulle, aga siia jõudmine oli pikk teekond, kus oli nii häid kui ka halbu aegu. Igal juhul on see päris lahe hetk."

29-aastase kanadalase arvel on nüüd 362 väravat ja 639 väravasöötu. Avalanche'i mängijatest on varem 1000 resultatiivsuspunkti piiri ületanud üksnes kanadalane Joe Sakic (1641) ja slovakk Peter Štastny (1048).

Kuuendat mängu järjest võidutsenud Avalanche tõusis läänekonverentsis neljandale kohale (80 punkti). Ettepoole jäävad Winnipeg Jets (92 p), Dallas Stars (86 p) ja Vegas Golden Knights (82 p). Blackhawks on läänes eelviimasel ehk 15. kohal (49 p).

Teised tulemused:

Utah - Toronto Maple Leafs 3:4 (kv.)

Ottawa Senators - Detroit Red Wings 2:1

Buffalo Sabres - Edmonton Oilers 3:2