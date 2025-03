Mari-Liis Mõttus alustas hooaega Hispaanias kaheksanda kohaga

Kolm esimest kohta hõivasid hispaanlannad Lucia Gomez Andreu (1:13.50), Nuria Bosch Pico (Massi; +0.11) ja Estibaliz Sagardoy Zunzarren (Saltoki-Conor; +0.45), vahendab EJL.ee.

Hooaja esimese võistluse teinud Mõttus kaotas võitjale kuue minuti ja seitsme sekundiga.

Eestlanna ütles, et esimese võistluse kohta jäi ta tulemusega rahule. "Mõne võistluse võtab veel aega, et keha võistluspingutusega harjuks," ütles Mõttus, kes on uuesti stardijoonel juba käesoleval nädalavahetusel Candeledas.