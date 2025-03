Ovetškin astus Gretzkyle jälle sammu lähemale

39-aastane Ovetškin viskas oma NHL-i karjääri 886. värava Washington Capitalsi 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) võidumängus Seattle Krakeni üle.

Martin Fehervary, Dylan Strome ja Connor McMichael viisid Capitalsi viimase perioodi keskpaigaks juhtima ning Ovetškin pani seejärel mängule kena punkti, kui viskas litri poolteist minutit enne lõppu tühja väravasse.

Vanameistri jaoks oli tegemist hooaja 33. väravaga ja ühtlasi karjääri 1600. resultatiivsuspunktiga. Gretzky kõigi aegade väravarekordist (894) lahutab Ovetškinit veel kaheksa tabamust.

"Me kõik teame, mis toimub ja mõistame selle ajaloolist tähtsust. See on uskumatu. Ilmselgelt tahame teda kogu aeg jääl näha," kommenteeris Strome.

Neljanda järjestikuse võidu teeninud Capitals jätkab idakonverentsis liidrina, olles kogunud 92 punkti. Lähimat jälitajat Florida Panthersit edestatakse üheksa punktiga. Kraken on läänekonverentsis 58 punktiga 13. positsioonil.

Teised tulemused:

Anaheim Ducks - New York Islanders 4:1

Vancouver Canucks - Dallas Stars 1:4

Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 5:6

New York Rangers - Columbus Blue Jackets 3:7

Carolina Hurricanes - Winnipeg Jets 4:2

Minnesota Wild - Pittsburgh Penguins 1:3

Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 1:3