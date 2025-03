Laak valiti võidumängus MVP-ks, Tähelt resultatiivne esitus

Šveitsis tehti algust poolfinaalidega, kus Joosep Kuriku tööandja Genfi Chenois sai avamängus Schönenwerdi Volley vastu kirja 0:3 (18:22, 22:25, 13:25) kaotuse. Kurik tõi omade parimana kaheksa punkti (-2), vahendab Volley.ee.

Poola naiste kõrgliigas said võidurõõmu tunda mõlemad seal mängivad eestlannad. Kristiine Miilen aitas Radomi Radomka 3:1 (25:19, 25:23, 19:25, 25:22) võiduni Sokoli üle. Miilen tõi kuus punkti (+4). Kertu Laak ja Bielsko-Biala Bostik said aga 3:2 (22:25, 20:25, 25:16, 25:19, 15:13) võidu Lodzi Commerceconi vastu. Laagilt võitjate parimana 23 punkti (+18) ning see tõi talle ka mängu MVP tiitli. Tabelis on Bielsko-Biala 44 silmaga neljas ja Radom 30 punktiga viies.

Poola meeste meistriliigas jäi aga lõppenud nädalal eestlaste saldoks kaks kaotust. Märt Tammearu ja Lvivi Barkom jäid 1:3 (20:25, 22:25, 29:27, 17:25) alla Kedzierzyn-Kozle Zakzale, Tammearult 15 punkti (+13). Robert Täht ja Gorzowi Cuprum Stilon pidid tunnistama Czestochowa 3:1 (25:14, 22:25, 25:19, 25:22) üleolekut. Tähe arvele kogunes 15 punkti (+8) ja ta valiti oma meeskonna parimaks. Tabelis on Gorzow 28 punktiga 12. ning Lviv 20 punktiga 14.

Prantsusmaa meistriliigas sai Marx Aru tööandja Tourcoing kirja 3:0 (25:18, 25:21, 25:18) võidu Toulouse'i üle, Aru ei mänginud. Ardo Kreek ja Nice alistasid 3:2 (22:25, 31:29, 22:25, 25:19, 15:12) Narbonne'i, Kreek tõi ühe punkti (+1). Tabelis on Tourcoing 44 punktiga kolmas ja Nice 38 punktiga kuues. Prantsusmaal peeti lisaks ka karikavõistluste mänge ja Aru ning Tourcoing alistasid poolfinaalis 3:2 (25:19, 20:25, 25:20, 25:27, 15:12) Toulouse'i. Aru kaasa ei teinud. Finaalis kohtutakse 29. märtsil Montpellier'ga.

Jaapanis sai Timo Tammemaa tööandja Hokkaido Voreas kaks kaotust Nagoyalt. Esimeses mängus jäädi vastasele alla 1:3 (18:25, 19:25, 25:23, 16:25), Tammemaalt 14 punkti. Seejärel tuli vastu võtta 2:3 (19:25, 25:21, 25:22, 18:25, 10:15) kaotus, Tammemaa arvele jäi 15 punkti. Liigas asub Hokkaido nelja võiduga viimasel kohal.

Itaalia esiliigas said Kevin Saar ja Aversa meeskond 3:1 (25:18, 22:25, 28:26, 25:23) jagu Cantust, Saar sekkus episoodiliselt ja skoori ei teinud. Karli Allik ja Cuneo teenisid 3:0 (25:16, 28:26, 25:17) võidu Pineto vastu, eestlasest nurgaründajalt üheksa punkti (+4). Tabelis asub Aversa 48 punktiga neljandal ja Cuneo 46 punktiga viiendal positisoonil.

Robert Täht (keskel) Autor/allikas: Facebook/Cuprum Stilon Gorzów

Hispaania meistriliigas sai Liisbet Pilli koduklubi CV Barca kirja 0:3 (19:25, 18:25, 14:25) kaotuse Andalucia Unicajalt, Pill tõi osalise mänguajaga ühe punkti (-1). Liigatabelis ollakse nelja punktiga viimasel kohal.

Kreeka meistriliigas sai Kadi Kullerkannu tööandjaks olev Thessaloniki Arise naiskond viimasel nädalal 0:3 (22:15, 16:25, 23:25) kaotuse Panionioselt. Kullerkann tõi kaheksa punkti (+1). Tabelis asub Aris 24 silmaga kaheksandal real.

Bulgaarias pidi kaotuse vastu võtma Markkus Keele tööandja Dunav, jäädes 1:3 (25:16, 16:25, 23:25, 16:25) alla Beroe meeskonnale. Keel tõi lisaks mängu juhtimisele ka neli punkti (+2). Tabelis on Dunav 14 punktiga viimasel kohal.

Rumeenia liigas alistas abitreener Märt Pajusalu koduklubi Brasovi Corona veerandfinaalis 3:2 (14:25, 25:16, 25:18, 21:25, 15:13) Bukaresti Rapidi ja võitis seeria 2:0. Poolfinaalis on vastaseks Craiova meeskond.

Belgias jätkasid põhiturniiri tabeli ülemise osa meeskonnad ühist play-off'i Hollandi meeskondadega, alumise osa meeskonnad peavad omavahel play-off'e. Timo Lõhmuse ja Mihkel Varblase tööandja Aalsti Lindemans sai ühisliigas kirja 3:2 (25:20, 24:26, 25:27, 29:27, 15:12) võidu Orion Starsi üle, tabelis on Aalst 12 punktiga viies. Alex Saaremaa ja Renet Vankeri koduklubi Maaseiki Greenyard alistas alumises play-offis esmalt 3:0 (25:21, 25:19, 25:23) Antwerpi, Vanker ja Saaremaa ei mänginud. Seejärel tuli tunnistada Waremme 3:2 (21:25, 25:23, 25:22, 18:25, 15:11) paremust, sidemängija Vankerilt osalise mänguajaga lisaks oma põhitööle ka üks punkt (+0), Saaremaa ei mänginud. Tabelis ollakse 14 punktiga teisel kohal.

Soome meistriliigas pidi Sten Perilluse tööandja Kyky-Betset tunnistama Karelia Hurmose 3:0 (25:19, 25:16, 25:20) paremust, Perilluselt kuus punkti (+1).