Enok ja Lesk saavutasid Soomes klassivõidu

Nädalavahetusel sõideti Savonlinnas autoralli Soome meistrivõistluste kolmas etapp, Savonlinna Ralli. SM2 klassis, kus said sel korral lähte 12 võistluspaari ning Patrick Enok (Ford Fiesta Rally3) tegi oma hooaja teise stardi, vahendab autosport.ee.

Kui avakatselt said eestlased kirja seitsmenda aja ja kaotasid katse võitnud Ville Vatanenile 9,5 sekundiga, siis päeva teiselt katsel tuli eestlastele teine aeg, mis tõstis nad üldarvestuses kolmandaks (+14,8). Vatanen käis kolmandal katsel autoga üle katuse ning pidi katkestama ja eestlastel õnnestus päeva esimese katsevõiduga liidriks kerkida.

Kuna kehvade olude tõttu võistluse eelviimane katse tühistati, siis otsustas SM2 klassi võitjad ralli viimase katsena sõidetud 23,61 km pikkune jõuproov, mille olud olid sulailmast tingituna kõike muud kui lihtsad. Enok ja Lesk lõpetasid ralli võimsa katsevõiduga, edestades lähimaid jälitajaid koguni 10,4 sekundiga.

"Kuigi aegade järgi tunduks nii, siis päeva esimeses pooles me kuskil tagasi küll ei hoidnud. Teiste hoog oli piisavalt hea ja kohati tuli välja ka Renault' eelis Fordi ees," rääkis Enok. "Viimase katse aeg oli endale ka natukene üllatus, kuigi seest tundus, et väga palju rajale ei jäänud. Üritasime koguaeg kiiresti sõita, kuid tundub, et viimasel suutsime ühe käigu veel juurde panna."

Savonlinna Ralli üldvõidu võtsid Esapekka Lappi / Enni Mälkönen (Škoda Fabia RS Rally2), kellele absoluutarvestuse kuuendal kohal lõpetanud Patrick Enok / Aleks Lesk kaotasid 1.58,3. Esmar-Arnold Unt / Denisa-Alexia Parteni olid üldarvestuse 27. kohal ja SM2 üheksandad, kaotust üldvõitjale 8.28,1.

Soome meistrivõistluste hooaeg jätkub mai viimasel nädalavahetusel Turu teedel sõidetava Länsirannikon ralliga, mis on ühtlasi ka Terminal autoralli Eesti meistrivõistluste kolmandaks etapiks.