Raivo Rand valiti Euroopa Jalgratturite Liidu juhatuse liikmeks

Euroopa Jalgratturite Liidu presidendina jätkab Enrico Della Casa (Itaalia/Šveits). Lisaks Randile kuuluvad aastatel 2025-2029 UEC-i juhatusse Bernd Dankowski (Saksamaa), Georgios Georgiou (Küpros), Katarina Jakubova (Slovakkia), Dafna Lang (Iisrael) ja Sabrina Tsakona Twiss (Kreeka).

Randi sõnul viis kohani juhatuses aastate pikkune suhtlemine teiste rattaliitude presidentidega. "Päris paljud tulid ja ütlesid ise, et toetavad mind, sestap olin tulemustes suhteliselt kindel," ütles Rand.

"See on muidugi samuti tunnustas Eesti Jalgratturite Liidule. Esimesel koosolekul valiti mind ka üheks kolmest asepresidendiks. See amet toob tööd juurde, aga usun, et see on väga huvitav ja kindlasti leiame midagi kasulikku Eesti jalgrattaspordi jaoks," lisas Eesti alaliidu president.

Rand on peale Madis Lepajõed teine eestlane, keda on UEC-i juhatusse valitud.