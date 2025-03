Celtics peatas Lakersi võiduseeria, Curry jõudis märgilise verstapostini

Celticsi vedasid neljanda järjestikuse võiduni Jayson Tatum ja Jaylen Brown, kes viskasid kahe peale 71 punkti. Mitmekülgse esituse teinud Tatumi arvele kogunes 40 punkti, 12 lauapalli ja kaheksa resultatiivset söötu, Brown panustas 31 punkti.

Luka Doncic tõi Lakersi kasuks 34 punkti ja võttis kaheksa lauapalli. LeBron James pidi viimase veerandaja keskel kubemevigastuse tõttu mängust lahkuma. Tema panuseks jäi 22 punkti, 14 lauapalli ja kaheksa korvisöötu.

Celtics (46-18) jätkab idakonverentsis teisena, Lakers (40-22) kukkus kaotuse järel läänes kolmandale kohale.

Stephen Curryst sai läinud ööl 26. mees, kes visanud NBA-s 25 000 punkti, kui tema koduklubi Warriors alistas kodusaalis Detroit Pistonsi 115:110 (22:20, 29:34, 33:33, 31:23).

Curry jõudis tähiseni kolmanda veerandaja alguses, kui tabas talle omaselt kolmepunktiviske. Läbi aegade parim kaugviskaja peab tabama veel neli kaugviset, et temast saaks esimene mängija, kes tabanud NBA-s 4000 kolmepunktiviset.

Curry lõpetas Pistonsi vastu 32 punktiga, olles omade resultatiivseim. Jimmy Butler lisas 26 silma ja võttis üheksa lauda, kaotajate edukaim oli 31 punkti toonud Cade Cunningham.

Warriors (36-28) võitis neljandat mängu järjest ning jätkab läänes kuuendal real. Pistons (35-29) hoiab idas kuuendat kohta.

Teised tulemused:

Miami Heat - Chicago Bulls 109:114

Milwaukee Bucks - Orlando Magic 109:111

Atlanta Hawks - Indiana Pacers 120:118

Toronto Raptors - Washington Wizards 117:118

Houston Rockets - New Orleans Pelicans 146:117

Charlotte Hornets - Brooklyn Nets 105:102

