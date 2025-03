TÄNA OTSE | Premium liigas kohtuvad mullused medalistid Kalju ja Paide

Eelmisel hooajal hõbemedali võitnud Kalju ja pronksmedalile tulnud Paide kohtusid sel nädalal Evald Tipneri karikavõistluste veerandfinaalis, kus Kalju võttis hilisest väravast 1:0 võidu.

Premium liigas on mõlemal meeskonnal avavoorust kirjas võit, kui Kalju sai võõrsil 3:0 jagu Pärnu Vaprusest ning Paide oli võõral murul 2:1 üle Kuressaarest.

"Pärast valusat kaotust karikamängus peame näitama oma tõelist sisu. Premium liiga on sel hooajal meie prioriteet ja ma olen kindel, et meeskond annab endast maksimumi. Vajame oma parimat esitust, et Kaljut meie kodupubliku ees võita," sõnas Paide peatreener Ivan Stojkovic mängu eel jalgpalliliidule.

"Meil on raske mängida hea vastase vastu. Karikavõit on andnud meeskonnale enesekindlust, seega anname endast parima, et saavutada positiivne tulemus," kommenteeris Kalju juhendaja Nikita Ivanov.

Pühapäeval on kavas veel üks kohtumine, kui Harju Laagrile sõidab külla Tallinna Kalev.