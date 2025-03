Djokovici nigel vorm jätkus ka Indian Wellsis

Turniiri viiekordne võitja pääses otse teise ringi, kus ta läks vastamisi Hollandi teise reketi Botic van de Zandschulpiga. Maailma edetabelis 85. real paiknev hollandlane võitis avaseti 6:2, loovutas seejärel teise seti Djokovicile numbritega 3:6, kuid võitis otsustava seti kindlalt 6:1.

Van de Zandschulpi jaoks oli tegemist karjääri kaheksanda võiduga maailma edetabelis esikümnesse kuuluva mängija üle. "Jäin kogu matši vältel rahulikuks. Teine sett oli äärmiselt keeruline, kuid suutsin kolm geimi võita ja see andis mulle jõudu, et kolmandat setti edukalt alustada," rääkis võitja matši järel.

Djokovic pidi vastu võtma kolmanda järjestikuse kaotuse. See on alles teine kord alates 2008. aastast, kui ta on kaotanud kolm järjestikust matši.

"Viimastel aastatel on kõik minu jaoks hoopis teisiti. Soovitud taseme hoidmine on olnud keeruline," tunnistas serblane. "Aeg-ajalt teen mõne hea turniiri, kuid enamjaolt on see tõsine katsumus. Ma võitlen iseendaga."

Van de Zandschulp läheb kolmandas ringis vastamisi 25. asetatud argentiinlase Francisco Cerundologa (ATP 26.), kes oli 4:6, 7:6 (3), 6:1 üle ameeriklasest Michael McDonaldist (ATP 109.).

Teise ringiga piirdus ka kõrgeima asetusega Alexander Zverev (ATP 2.), kes alistus 6:4, 6:7 (5), 6:7 (4) van de Zandschulpi kaasmaalasele Tallon Griekspoorile (ATP 43.). Viimane kohtub järgmises ringis 29. paigutusega prantslase Giovanni Mpetshi Perricardiga (ATP 30.).