Rahulikult alustanud Kalev/Cramo teisel poolajal Pärnule armu ei andnud

Pärnu (11-15) kaotas avaveerandi 21:27, läks pikale vaheajale kolmepunktilises kaotusseisus ning viigistas pärast Sverre Aavi kaugviset seisu 47:47 peale, aga kolm päeva tagasi liiga liidri Riia VEF-i alistanud kodumeeskond võitis kolmanda veerandaja 12 ja viimase perioodi kümne punktiga.

Eesti esiklubi (22-4) ridades jõudsid kahekohalise punktisummani kuus meest, pingilt alustanud Anrijs Miška lõpetas mängu 19 punkti ja kümne lauapalliga ning kõik kolm kaugviset tabanud Leemet Böckler lisas 15 punkti. Pärnakate resultatiivseim oli 18 punkti visanud Bryce Douvier, kes panustas ka 11 lauapalliga.

Rapla (13-13) võõrustas kodusaalis VEF-i (22-3) ning pidi tunnistama tabeliliidri 86:71 paremust. Vahe tuli sisse juba avaveerandiga, mille VEF võitis 28:19. Jalyn Mccreary kogus Rapla kasuks 20 punkti ja seitse lauapalli.

Neljanda Eesti klubina oli laupäeval võistlustules Viimsi (5-20), kes jäi võõrsil BK Ogrele (16-11) alla 80:93. Omar Pajic viskas 23 punkti ja võttis kaheksa lauapalli, Jorgen Rikberg toetas meeskonnakaaslasi 21 punktiga.

Raplal on kaks vooru enne põhihooaja lõppu veel võimalik kolmanda Eesti meeskonnana pääseda ka play-off'i: seitsmendal-kaheksandal kohal oleval Ventspilsil ja Liepajal on 14 võitu ja 12 kaotust, aga Raplal on jäänud mängida tabeli punase laterna Läti Ülikooli ning Ogrega, Ventspilsi ootavad mängud Kalev/Cramo ja VEF-iga.