VIDEO | Eeljooksu kindlalt võitnud Nazarov pääses poolfinaali

25-aastane Nazarov plahvatas pakult ning tegi seejärel suurepärase jooksu, ületades finišijoone ajaga 6,61, mis tähistab tema parimat tulemust alates 2022. aastast, mil ta Beogradis toimunud EM-il ajaga 6,55 neljanda koha pälvis.

"Hommikul nii käima ennast ei saanud, kui oleks oodanud, aga areenile astudes tuli tunne sisse. Olin jooksuks valmis, ei nurise millegi üle," ütles sprinter pärast eeljooksu.

"Start õnnestus hästi, see mis Argoga (treener Argo Golberg - toim) oleme arutanud ja üritanud paika saada see hooaeg, et esimesed sammud peavad olema võimsad ja madalad," lisas Nazarov. "Ei ole mõtet üles vaadata ja hakata jooksma. Tunnen, et see õnnestus väga okeilt."

Eestlane ületas viimases eeljooksus joone esimesena, edasipääsu tagasid veel iirlane Toluwabori Akinola ajaga 6,66, hispaanlane Abel Jordan ajaga 6,67 ning itaallane Samuele Ceccarelli.

Nazarovist kiirema aja said kirja britt Andrew Robertson (6,60), rootslane Henrik Larsson (6,59), prantslane Allan Lagui (6,59), sakslane Kevin Kranz (6,60), britt Jeremiah Azu (6,58) ning ungarlane Dominik Illovszky (6,58). Portugallane Carlos Nascimento ja sloveen Anej Curin Prapotnik jooksid välja sama aja, mis eestlane.

60 meetri jooksu poolfinaalid algavad laupäeva õhtul kell 20.10.