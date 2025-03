Noormeeste jalgpallikoondis võõrustab juunis Balti turniiri

6.–10. juunini toimuval turniiril osalevad lisaks Eestile ka Läti ja Leedu. Eesti koondis on U-17 vanuseklassis mõlema riigiga kohtunud enam kui 20 korda.

Turniiri avakohtumises lähevad eestlased 6. juunil kell 18 vastamisi Leeduga, kellega on peetud 22 omavahelist mängu – neist pooltes on võidutsenud Eesti, kolm kohtumist on lõppenud viigiga. Eesti teine ja turniiri viimane kohtumine leiab aset teisipäeval, 10. juunil kell 18, kui võõrustatakse Lätit. Seni on Eesti ja Läti vahel toimunud 26 kohtumist, millest Eesti on võitnud üheksa, seitse kohtumist on lõppenud viigiga. Leedu ja Läti omavaheline kohtumine toimub 8. juunil kell 14.30.

Turniiri võõrustab sel aastal Eesti ning kõik kohtumised toimuvad Tartu Tamme staadionil.

Turniiri ajakava:

Reede, 6. juuni kell 18: Eesti – Leedu

Pühapäev, 8. juuni kell 14.30: Leedu – Läti

Teisipäev, 10. juuni kell 18.00: Läti – Eesti

Info noormeeste U-19 koondiste Balti turniiri pääsmete soetamise kohta teatab jalgpalliliit esimesel võimalusel. Kõikidest Eesti koondise kohtumistest vahendab otsepilti www.jalgpall.ee.