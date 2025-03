VAATA OTSE | Kronbergs ja Pihela teevad sisetiitlivõistluste debüüdi

Hollandis Apeldoornis toimuvatel sisekergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel astuvad reedel lisaks seitsmevõistlejatele võistlustulle ka keskmaajooksja Uku Renek Kronbergs ning kõrgushüppaja Elisabeth Pihela. ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 10.25, kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets. ETV-s algab ülekanne kell 10.50, ETV2-s jätkub see kell 11.55.

Meeste 800 m jooksus osaleb oma esimestel täiskasvanute tiitlivõistlustel Uku Renek Kronbergs, kes püstitas jaanuarikuus uue Eesti lühirajarekordi ajaga 1.46,84. 800 meetri jooksud algavad kell 12.05.

Kõrgushüppaja Elisabeth Pihela jaoks on tegemist tema esimeste sisetiitlivõistlustega. Sel hooajal on ta kahel võistlusel ületanud kõrguse 1.88, tema isiklik rekord on 2023. aastal hüpatud 1.92. Kõrgushüppajad astuvad areenile kell 12.

Reedel alustavad EM-i ka Eesti seitsmevõistlejad, neile saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.

Hommikuses osas toimuvad veel 400 meetri jooksude eelringid, 60 meetri tõkkejooksude poolfinaalid, meeste kolmikhüppe ja naiste kaugushüppe kvalifikatsioonid. Õhtul jagatakse medalid meeste ja naiste 1500 meetri jooksus, meeste ja naiste 60 meetri tõkkejooksus, meeste kaugushüppes ja naiste kolmikhüppes.