Tartu ja Pärnu selgitavad laupäeval Balti võrkpallimeistri

Põhiturniiri võitnud ja sellega otsepääsu poolfinaali teeninud Tartu Bigbank lülitas seal konkurentsist Ezerzeme/DU, võites mõlemad mängud 3:0. Bigbanki peatreener Alar Rikberg ja tema meeskond tahavad väga kodupublikule rõõmu valmistada ja hooaja teist mängus olevat karikat Tartusse jätta. Möödunud aastal jäi Tartu finaalis 2:3 alla Selver x TalTechile, Cronimet liigas triumfeeriti viimati üle-eelmisel hooajal.

"Kogu meeskond saab aru, et tähtis nädal on olnud ja see kulmineerub laupäeval finaaliga. Tavapärasest rohkem on olnud keskendumist ja võin trennis nähtuga päev-päevalt aina enam rahul olla. Oleme saanud sel nädalal taas korralikult kodusaalis treenida ja ma ei saa nuriseda, meil on piisavalt mehi, kõik on vormis ja valmis lahingusse minema," sõnas Rikberg, kellele on isiklikult rohkem meeltmööda seeriad.

"Mina ise eelistan seeriate mängimist, sest ühes mängus on aega reageerimiseks ja muudatuste tegemiseks väga vähe ning samuti on juhuslikkusel suurem roll – kellelgi on ehk natuke kehvem päev või pall põrkab kuidagi õnnetult. Määravaks saab ka oskus end kokku võtta ja vormi ajastada. Ühes olulises finaalis me Pärnuga juba mängisime ja kaotasime, sest nemad said seal oma asjadega karikafinaalis paremini hakkama, eriti serviga ja raskete olukordade lahendamisega. Meie oleme teises hooaja pooles palju tegelenud just servi vastuvõtuga ja see saab olema selles mängus võtmesõnaks," usub peatreener.

Teiseks finalistiks olev Pärnu Võrkpalliklubi jäi põhiturniiril teiseks ja pidi seega mängima ka veerandfinaale. Seal saadi kahel korral 3:0 jagu Selver x TalTechist ning poolfinaalis oldi 3:1 ja 3:0 paremad Võru Barrus Võrkpalliklubist.

Möödunud hooajal jäid pärnakad veerandfinaalis alla Daugavpilsile, medal saadi liigas viimati hooajal 2021/22, mil teeniti pronks. Baltikumi parimaks klubiks krooniti Pärnu aga viimati hooajal 2015/16.

Pärnu peatreener Rainer Vassiljev soovib pika kullapõua lõpetada: "finaali tahaks ikka võita, jah. Kes see ikka sinna niisama tahab mängima minna." Vassiljev ütleb, et tema jaoks pole vahet, kas finaal on üks mäng või seeria. "Kui kunagi oleksin vastanud, et eelistanuks seeriat, siis täna pole tõesti vahet. Mängime seda süsteemi, mis parasjagu kehtib ja midagi taga nutta pole vaja. Poolfinaalid olid sel hooajal ka miniseeriad ja ka seda polnud mina varasemalt Balti liigas proovinud, nüüd on see ka ära katsetatud ja polnud midagi halba," sõnas juhendaja.

"Finaali kohta võiks öelda, et see pole juhuslik, et Pärnu ja Tartu siia jõudsid. Kui vaatame tagasi põhiturniirile või play-off'idele, siis on see igati õiglane, et finaalis just need meeskonnad mängivad."

Vastase osas jagub Vassiljevil kiidusõnu. "Tartul on mitmekülgsust ja palju vangerdamisruumi, pole üht mängijat, keda peaks jälgima. Nende trumbiks on, et neil on ühtlane meeskond. Aga meie teeme oma asju ja ses osas pole vahet, kes vastas on. Oma vastaseid ma alati austan ja ettevalmistuse osas midagi tavapäratut teinud pole – ikka samad jutud nagu alati," sõnas ta.

"Treeningutel oleme saanud korralikult teha nii pallitrenne kui jõusaali osa, oli hea, et poolfinaalseeria lõppes eelmise nädala keskel, see andis ka natuke aega puhkuseks, mis mõjus meestele hästi. Trennis on näha, milliseks mänguks me praegu valmistume ja seda positiivses mõttes – ollakse indu täis," lisas peatreener.

Pronksimängus tahab ajalugu teha Võru Barrus VK, sest nemad pole varem Cronimet liigas medalit võitnud. Pronksimatši vastane Daugavpils teenis üle-eelmisel hooajal liigas pronksi, eelmisel aastal jäädi aga pronksimängus alla Jekabpilsile.

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp kinnitab, et medalita jäämine oleks pettumus. "Eks poolfinaali kaotus natuke ikka kripeldab, aga meie esitus seal polnud selline nagu tahaks ja me ei suutnud kahes mängus seda näidata, milleks võimelised oleme. Nüüd tuleb ümber häälestuda ja keskenduda uuele eesmärgile ehk pronksile ja olen püüdnud seda ka meestele rõhutada. Meie klubil medalit veel pole siit liigast ja see on meile oluline. Aga selle võitmiseks on vaja väga korralik esitus teha. Kui pronksi võidame, võib Cronimet liiga hooaega rahuldavaks hinnata, kaotus oleks pettumus," ütles Lüütsepp.

"Ma usun, et mängijad tahavad seda medalit samuti, aga trennides tahaks näha natuke rohkem võitluslikkust ja et selline tähtsa mängu arevus oleks sees."

Daugavpils on juhendaja hinnangul olnud ohtlik hooaja algusest peale. "Ütlesin juba sügisel nende treenerile, et tal on sel hooaja korralik sats koos, kellega midagi korda saata. Kuigi vahepeal nende esitused langesid, siis lõpuks on nad taas nelja seas. Nad on rünnakul head ja seal on kvaliteeti, seega peame meie oma blokk-kaitse korralikult tööle saama," lisas peatreener.