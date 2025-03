Tallinna lennujaamas avati paralümpiavärav

Käesolevast nädalast on Tallinna lennujaamas avatud interaktiivne paralümpiateemaline näitus. Koostöös Toyota Balticuga valminud paralümpiavärav asub 8. lennuväravas. Väljapanek käsitleb Eesti sportlaste osalemist paralümpiamängudel läbi aastakümnete ja tutvustab lähemalt erinevaid paraspordialasid.

"Sport on alati eestlasi ühendanud, pannud ühe rütmis hingama, aga tundma ka kaotusvalu. Parasport on jäänud tihti varju, kuid teenimatult. Parasportlaste lugude rääkimise kaudu saab tõsta teadlikkust, muuta suhtumist ning äkki keegi leiab oma kire ja eneseteostuse just läbi paraspordi," sõnas Eesti Paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm. "Paralümpiavärava eesmärk ongi tutvustada ja teadvustada Eesti paraspordi ja paralümpialugu nii Eesti reisijatele kui ka külalistele välismaalt. Sest parasport ühendab," lisas ta.

"Tore, et avalikkusele on nähtavad paraspordialad ja parasportlased, nii inimesed teavad, millega saaks tegeleda või kellele kaasa elada," ütles Eesti paralümpialane Laura-Liis Juursalu ja tõdes, et tema hakkas sportima ja võistlema teadmata, et on olemas paratriatlon. "Tahaks uskuda, et Eesti inimesed on tänaseks ehk piisavalt vaimult kasvanud ja suhtuvad parasporti kui normaalsusesse nii nagu seda teevad britid, hispaanlased, prantslased. Kui parasport on rohkem nähtav, küll siis inimesed harjuvad, et parasport on samuti normaalse elu osa," lisas 2024. aasta naisparasportlaseks valitud Juursalu.

Paralümpianäitus pakub lendu oodates külastajaile harivaid teadmisi ja interaktiivseid tegevusi nii eesti kui inglise keeles. Kesksel kohal on haruldased esemed, mille hulgast leiab näiteks nii Annely Ojastu naelikud, millega ta võitis Eestile 1996. aasta Atlanta paralümpiamängudel kuldmedali, ujuja Marge Kõrkjase mälestusesemeid neljalt suveparalümpialt kui ka triatleedi Laura-Liis Juursalu ujumismütsi ja stardinumbri 2024. aasta paralümpiamängudelt Pariisis.

Lisaks põnevatele esemetele ja ülevaatele meie praegustest ning endistest parasporditippudest sisaldab näitus ka käed-külge tegevust käsiergomeetril, millega saab imiteerida käsirattasõitu.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi arendusjuhi Ingris Suvi sõnul on muuseumil alati hea meel tuua Eesti spordi lugusid inimestele lähemale. "Oleme põnevil, et saame koos Eesti Paralümpiakomitee ja Toyota Balticuga tutvustada parasporti ka väljaspool meie Tartu muuseumit," ning lisas, et spordimuuseumile omaselt on lennujaama väljapanek interaktiivne.

"Parasportlased aitavad tõestada, et miski pole võimatu," tõdes Toyota Balticu turundusjuht Elli Tiivel. "Nende pingutused spordis süstivad eneseusku kõigile, kes vaatamata raskustele püüdlevad visalt oma eesmärkide poole. Olles Eesti Paralümpiakomitee liikuvuspartner juba pea kümme aastat, on meil jätkuvalt hea meel olla kaaslaseks nende sporditeekonnal. Toyota soovib teha liikuvuse kättesaadavaks kõigile, tehes seda läbi mitmekesise mudelite ja jõuallikate ning liikuvuslahenduste valikute. 2024. aasta Pariisi mängudel sai näha mitmeid Toyota arendatud kompkatseid ja lihtsasti kasutatavaid liikuvuslahendusi, mis on mõeldud erinevate liikumisvajadustega inimestele."

Paralümpiavärava väljanägemise ja disaini eest kandis hoolt Neway disainiagentuur ning see jääb kõiki reisijaid rõõmustama vähemalt 2026. aasta kevadeni.