Flora hankis välismaise kogemusega kaitsja

Tartust pärit Niit alustas oma jalgpalliteed Santoses ning mängis aastatel 2015-23 Tammekas, vahendab Soccernet.ee. Üle-eelmisel hooajal osales ta Tammeka ridades 24 meistriliiga kohtumises, aidates naiskonna ajaloolise pronksmedalini. 2024. aastal mängis Niit välismaal – kevadhooajal Poola klubis Konini Medyk ning sügisel Belgia klubis Genk.

"Olen otsustanud tulla Belgiast tagasi Eestisse, et liituda Flora naiskonnaga ja alustada naiste meistriliiga hooaega. Tunnen end Flora trennides väga hästi ja olen elevil ning valmis alustama hooaega. Esimesed trennid olid huvitavad ja rohelise värviga tuleb harjuda, aga ma arvan, et võistkonda sisse elamine on just tänu koondise taustale ja tuttavatele nägudele olnud sujuv," rääkis Niit Flora pressiteenistusele.

Niit on esindanud Eesti naiste jalgpallikoondist 13 ametlikus kohtumises, samuti neidude U-19, U-17 ja U-15 noortekoondisi.

