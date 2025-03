Manuel Neuer sai väravat tähistades vigastada

Legendaarne väravavaht kaitses Bayerni võrku kohtumises Leverkuseni Bayeri vastu. Bayern läks teise poolaja 54. minutil Jamal Musiala väravast 2:0 juhtima ja paar minutit hiljem vahetati Neuer välja.

Teda asendas Bayerni postide vahel debüütmängu teinud 21-aastane Jonas Urbig, kes hoidis enda seljataguse puhtana, aidates omadel võtta kindel 3:0 võit.

Neljapäeva lõunal kinnitas Bayern, et Neuer tegi väravat tähistades liiga parema jala säärelihasele ning jääb jalgpalliväljakult teadmata ajani eemale.

38-aastane puurilukk on sel hooajal Bayerni väravat turvanud kõikide sarjade peale 33 kohtumises ja teinud 18 nullimängu.

