Eesti Jalgratturite Liidu presidendina jätkab Raivo Rand

Rand valiti Eesti Jalgratturite Liidu presidendina jätkama kolmandat korda järjest. Asepresidentideks valiti Grete Treier ja Enn Veskimägi ning juhatuse liikmeteks Laura Lepasalu, Jaan Kirsipuu, Kristo Enn Vaga, Maario Orgla, Runo Ruubel ja Sulev Lipp. Lisaks kuulub juhatusse sportlaskomisjoni esimees Mihkel Räim.

Aukohtu liikmeteks valiti juhatuse esindajana Grete Treier, treenerite esindajana Iti-Kärt Lehtmets, klubide esindajana Allar Tõnissaar, sportlaste esindajana Janelle Uibokand ja kohtunike esindajana Rein Solnask.

Randi sõnul on viimase nelja aastaga Jalgratturite Liidus palju muutunud. "Tugevamad juunioride ja U-23 klasside maanteeratturid on välisklubides ning koondise tegevust U-23 tasandil pole enam vaja. Muidugi esindavad U-23 ratturid Eesti koondist kodusel Tour of Estonial ja Balti Keti velotuuril," ütles Rand üldkoosoleku alguses. "Ka tugevamad naisratturid sõidavad välisklubides ja juunioridele saame anda võimaluse sõita koondise eest."

"Minu unistus on, et sportlased võiksid olla mitmekülgsemad. Paljud ratturid on maanteel, kuna seal on raha, aga meil on andekaid ka cyclo-crossis ja olümpiakrossis (XCO)," jätkas Rand. "Proovime ka edaspidi sportlasi motiveerida ja toetada, et oleks võimalus sõita erinevaid alasid."

Koos uue juhatusega loodetakse edasi arendada koostööd rahvusvahelisel tasandil. "Meil on Põhjamaade Jalgratturite Liitude ühenduses koordinaatori roll 2026. aasta kevadeni. Selleks aastaks õnnestus meil saada kohtunike projektile Põhjamaades 10 000 eurot. Koostöö osas on meil mõistlik vaadata ka Soome poole, sestap oleme töösse pannud Soome-Eesti ühise naisjuunioride koondise, kes teevad kaasa mõnel Rahvuste Karika sarja kuuluvatel etappidel," lisas Rand.

"Edaspidi jätkame koostööd samuti politseiga ja tegeleme liiklusohutusega. Tänan kõiki endiseid juhatuse liikmeid ja tegevjuhtkonna tööd. Jalgratturite Liit on olnud pildis ja meid on toodud eeskujuks!"