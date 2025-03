NHL: Läänekonverentsi esinumbri kaotusteseeria sai New Yorgis jätku

Jäähokiliigas NHL tänavusel hooajal kõige enam punkte kogunud Winnipeg Jets sai oma kolmanda järjestikuse kaotuse, kui pidi võõrsil New York Islandersi paremust tunnistama.

Idakonverentsis Stanley karikaturniiri koha eest heitlev Islanders asus kohtumist juhtima 17. minutil, kui Kyle Palmieri tabamuseni jõudis. Poolteist minutit pärast teise perioodi algust kahekordistas Brock Nelson New Yorgi edu, aga Josh Morrissey tõi Winnipegi klubi seitse minutit hiljem külalised taas värava kaugusele.

Ryan Pulock viis otsustava kolmandiku alguses Islandersi taas kahega juhtima ja kuigi taanlane Nikolaj Ehlers skooris seitse minutit enne lõpusireeni Winnipegi teise värava, siis võõrustaja lõpetas kindlalt ning teenis 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) võidu.

Islandersi jaoks oli see hooaja 28. võit (kuus lisaajal) ning 63 punktiga ollakse idakonverentsis küll 13. kohal, kuid kaheksandat kohta hoidev New York Rangers jääb vaid kolme punkti kaugusele. 88 punkti kogunud Winnipeg jätkab lääne esinumbrina, aga on viimase kolme mänguga teeninud vaid ühe punkti lisaajal kaotuse eest.

Horvaatia kaitsemängija Marc-Edouard Vlasic püstitas liiga rekordi, kui blokeeris Buffalo Sabresi vastu kaks viset. Oma 19 aasta pikkuse NHL-i karjääri jooksul on horvaat blokeerinud 2166 viset, mis tähistab liiga ajaloolist tippmarki.

"Seda on päris palju!" sõnas terve oma karjääri San Joses mänginud Vlasic. "Päris lahe saavutus, kaitsetöö on minu jaoks kõige olulisem asi. Kui oled viskel ees, siis jää sellele ette. Ma teen kõik, et litter ei jõuaks väravavahini."

Sharks ja Sabres avaperioodil väravaid ei visanud, aga otsustavale kolmandikule mindi vastu San Jose 2:1 eduseisul. Otsustaval kolmandikul viskas Sharks aga lausa neli väravat, realiseerides võõrsil 6:2 (0:0, 2:1, 4:1) võidu.

Eesti aja järgi reede hilisõhtul saabub tähtaeg vahetustehingute tegemiseks.

Teisipäeva õhtul tegid Edmonton Oilers, Boston Bruins ja New Jersey Devils tehingu, mille raames liitusid Oilersiga Bostoni mängumehed Trent Federic ja Max Jones ning Edmontoni klubi sai ka talendika poolaka Petr Hauseri mängijaõigused. Bruinsiga liitub Max Wanner ning New Jersey sai omale Shane Lachance õigused.

Teised tulemused:

Boston Bruins - Nashville Predators 3:6

Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes 1:2

Philadelphia Flyers - Calgary Flames 3:6

Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets 6:2

Dallas Stars - New Jersey Devils 4:3

Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins 4:1

Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 2:6

Seattle Kraken - Minnesota Wild 3:4