"Spordis ainult tüdrukud" | Kas Anu Säärits kunagi väsib ka?

Saates vastas Säärits muuhulgas küsimustele, mida teenetemärgi saamine tema jaoks tähendas; kuidas ta televisiooni sporditoimetusse tööle sattus; kas spordiajakirjanikuks saamine oli tema unistus; kuidas on spordiajakirjandus ja televisioon aastate jooksul muutunud; kas ja kuidas on sotsiaalmeedia tulek spordiajakirjandust muutnud; kas naisena on olnud selles ametis raskem läbi lüüa; kas ta on pidanud end kuidagi rohkem tõestama kui meeskolleegid; kas see, et ta on paljudele naisspordiajakirjanikele olnud eeskujuks, on rõõm või koorem; millised on kõige naljakamad apsud, mis on temaga juhtunud; millised on olnud kõige meeldejäävamad hetked või intervjuud; mille kajastamisest ta veel unistab; kas ta oskab laste seast ära tunda, kellest võib tulla tulevane maailmameister või olümpiamedalist; miks on tema südameasi olnud utsitada venekeelseid sportlasi eesti keeles rääkima; kas ta puhkab ka ja kuidas ta enda akusid laeb; kas ta on tundnud läbipõlemist; kas ja kui palju on ta töö tõttu pidanud ohverdusi tegema; millist nõu annaks ta noortele, kes tahavad spordiajakirjandusse tulla.

Kuula kogu vestlust juuresolevast klipist, R2 kodulehelt, Eesti Raadio äpist või Spotifyst!

* * *

Spordis ainult tüdrukud

"Spordis ainult tüdrukud" on ERR-i sporditoimetuse taskuhäälinguvormis saade, kus naisspordiajakirjanikud vestlevad erinevatel teemadel naistega spordis ja spordist. Saatejuhid on Debora Saarnak ja Maarja Värv, helirežissöör Algis Pauljukaitis.

