MK-hooaja peaproovi teinud Tiisaar: panime kõva pinge peale endale

Ülemiste Beach House'i rannahallis peetud kontrollturniiril katsetati kiireloomulist mänguformaati. Kui ametlikus rannavõrkpallimängus peab võitma kaks 21 punktini mängitavat geimi, siis pühapäeval tuli võita kolm üheksa punktini mängitavat geimi. Nüüdseks pool aastat ühise paarina tegutsenud Tiisaar ja Korotkov said taolise punktisüsteemiga kaks 3:1 võitu ja ühe 3:0 võidu Eesti tipp-paaride vastu, kel kamba peale kokku ette näidata 16 Eesti meistrivõistluste medalit.

Kõige tasavägisemaks kujunes üllatuslikult Tiisaare ja Korotkovi matš värskelt 17-aastaseks saanud noorte Armin Kenderi ja Patrik Parijõgiga, kes treenivad koos esipaariga Indrek Verro käe all. Tehniliselt kvaliteetsed Kender ja Parijõgi õpivad sügisest Audentese Spordigümnaasiumis ning tegid meeste klassis läbimurde mullu, kui jõudsid Eesti GP-sarjas mitmel puhul esikümnesse.

"Panime päris kõva pinge peale endale: kutsusime kokku palju rahvast ja Eesti tugevamad paarid ning pidime kõik mängud ka võitma, et tõestada oma tugevust," muigas maailma üheks tugevamaks blokimängijaks peetav Tiisaar pärast edukat päeva.

Vollebrunch on Eesti esimese rannavolleklubi Beach44 uus ettevõtmine, mille eesmärgiks on kohalikke tipp-rannavõrkpallureid paremini kohalikule spordipublikule tutvustada.

Suure osa veebruarist Tenerifes laagerdanud Tiisaar ja Korotkov avavad MK-hooaja 19. kuni 23. märtsini Mehhikos Yucatanis toimuval Challenge-taseme MK-etapil, kus eestlased alustavad turniiri ilmselt kvalifikatsioonist. Maailma edetabelis asub Tiisaar/Korotkov juba 111. kohal, kuigi koos on mängitud vaid kaks turniiri (eelmise aasta lõpus teeniti Aasias kahel Challenge'i turniiril seitsmes koht).

"Eesmärk on mängida Mehhikos hästi ja jõuda võimalikult kaugele. Sel aastal toimub augustis Saksamaal EM ja novembris Austraalias MM. Need on võistlused, kuhu tahaksime Dimaga peale pääseda. Ja selleks tuleb MK-sarjas hästi esineda," lisas Tiisaar, kellel lõppes mullu üheksa-aastane koostöö Kusti Nõlvakuga.

Olümpia-aastale järgnev hooaeg on vollemaailmas alati põnev, sest tekkinud on palju uusi paare, kes peavad tiitlivõistlustele pääsemiseks agaralt punkte koguma asuma.

Mehhikos toimuval hooaja esimesel MK-etapil teeb kaasa ka Eesti viimase aasta edukaim vollepaar, maailma edetabelis juba 53. kohale tõusnud Heleene Hollas ja Liisa Remmelg, keda juhendab Rivo Vesik. Ka nemad alustavad turniiri tõenäoliselt kvalifikatsioonist.