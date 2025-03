Käsipallinaiskond valmistub EM-valikmängudeks: keegi ei tule meid alahindama

Rahvusnaiskond osales eelmise aasta lõpus esmakordselt suurturniiri

kvalifikatsioonis, kui MM-valiksarja esimeses ringis kohtuti Soomes võõrustajate ning Iisraeliga. Nüüd jätkatakse teekonda Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooni esimeses voorus, kust kolme naiskonna konkurentsist pääseb järgmisesse ringi vaid üks tiim.

Eesti koondis saab EM-i kvalifikatsioonile vastu minna oma parimas koosseisus. Kohal on nii maailma ühes tugevaimas sarjas, Rumeenia kõrgliigas palliv Alina Molkova, Itaalias tegusid tegev Polina Gorbatsjova, kui ka Soome liiga resultatiivsustabeli tipus paiknev Laura Kärner. Darja Belokurova kuulub Leedus tippväravavahtide hulka, hoides tõrjeprotsendilt kohta kolme parima hulgas.

Eesti tulemused rahvusvahelisel areenil on äratanud huvi ka välisriikides. Lisaks juba eelmises tsüklis meie koosseisus mänginud Mariel Tiimusele, kes on käsipalli alghariduse saanud Saksamaal, liitub eestlastega ka Soome liigas tegusid tegev Adriana Jakimova. Atlase klubis mängiv mängujuht on kohalikus sarjas visanud 18 kohtumisega 90 väravat.

"Kuigi oleme alagrupis kolmanda paigutusega naiskond, siis pärast MM-i kvalifikatsiooni meid keegi enam alahindama ei tule. Bosnia on naiste käsipallis teada tuntud riik ning Suurbritannia on viimastel aastatel valiksarjades stabiilselt edasi arenenud. Aga tegemist ei ole tugevamate vastastega, kui olid Soome ja Iisrael. Meil on reaalne võimalus siit alagrupist edasi pääseda ning seda ka püüdlema läheme," lausus koondise peatreener Ergo Rohi.

Bosnia ja Hertsegoviina on viimastel aastatel pidevalt suurturniiride kvalifikatsioonis osalenud, kuid finaalturniiridest on siiski kaugele jäädud. 2024. aasta EM-i kvalifikatsiooni alagrupis jäädi kindlalt alla Rumeeniale ja Horvaatiale ning võrdsemate lahingute järel ka Kreekale.

Suurbritannia proovis kätt 2023. aasta MM-i kvalifikatsioonis, kuid seal jäädi kahe mängu kokkuvõttes Türgile alla 83:30.

Eesti alustab Bosnia ja Hertsegoviinas peetavat turniiri 7. märtsil kohtumisega võõrustaja vastu ning läheb Suurbritanniaga vastamisi päev hiljem.

Eesti naiste käsipallikoondise koosseis EM-valikmängudeks:

Laura Kärner (Soome, Siuntio IF), Inga Bušina (Leedu, Kaunase Zalgiris), Mariel Tiimus (SV München Laim, Saksamaa), Daniela Tuusis (Mustamäe KPK), Marie Urvik (Mistra), Gertu Jõhvikas (Mustamäe KPK), Polina Gorbatsjova (Aristo Ferrara, Itaalia), Maarja Treiman (Mistra), Alina Molkova ((CSM Iasi 2020, Rumeenia), Adriana Jakimova (Soome, Atlas), Anastasija Bušina (KPK Mella), Diana Laossaar (KPK Mella), Marjette Maie Müntser (SK Tapa), Eliisabet Põldver (Mistra), Darja Belokurova (Leedu, Kaunase Zalgiris), Valeria Sohhina (KPK Mella).

Treenerid: Ergo Rohi, Kerli Jõks, Martin Kalvet

Füsioterapeut: Triin Kont