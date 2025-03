Serena Williams sukeldus korvpallimaailma

Tenniselegendist saab väikeomanik 2026. aastal ookeanitaguse naiste tippliigaga liituvas Toronto Tempos. Tehingu hinda ja Williamsi täpset osalusprotsenti ei ole avaldatud.

Klubi suuromanikuks on Kanada miljardär Larry Tanenbaum, kellele kuuluvad teiste seas ka NBA klubi Toronto Raptors, NHL-i klubi Toronto Maple Leafs ja MLS-i klubi Toronto FC.

Williamsi peamisteks ülesanneteks saavad olema võistkonna mänguvormide kujundamine ja kaubandussuhete arendamine.

"Mul on hea meel teatada oma osalusest esimeses Kanada WNBA naiskonnas. See hetk ei puuduta ainult korvpalli, vaid naissportlasi laiemalt – olen alati öelnud, et naiste spordis on uskumatud investeerimisvõimalused," kommenteeris 23-kordne slämmivõitja klubi pressiteate vahendusel.

Williams kuulub veel mitme spordiklubi omanike ringi. Näiteks on ta väikeomanik NFL-i klubis Miami Dolphinsis, USA naiste jalgpalli profiliiga (NWSL) klubis Angel City FC-s ja Los Angelese golfiklubis.